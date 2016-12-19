Гиганты на подходе

Среди намечаемых к запуску в 2014 году пяти крупных промышленных объектов два не имеют аналогов в России. Это Кстовский завод по производству поливинилхлорида (ПВХ) совместного предприятия «РусВинил» и дзержинский машиностроительный завод «Даниели Волга».

Амбиции уложились в три года

ООО «РусВинил» — совместное русско-бельгийское предприятие, учрежденное компаниями «CИБУР Холдинг» и SolVin (в которой 75 процентов принадлежит группе Solvay, а остальное — группе BASF) для строительства комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Нижегородской области мощностью 330 тыс. тонн в год.

Летом 2007 года инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области одобрил выделение в аренду ОАО «СИБУР Холдинг» земельного участка площадью 315 тыс. кв. м в Кстовском районе для строительства завода ПВХ. Но в планы инвесторов вмешался мировой кризис. Так что торжественная церемония закладки первого камня в фундамент будущего индустриального гиганта состоялась летом 2010 года.

— Практика показывает, что сроки реализации крупных проектов часто претерпевают определенные изменения и корректировки, — говорит генеральный директор «РусВинила» Гюнтер Надольны. — В силу ряда причин сроки реализации проекта строительства комплекса ПВХ были несколько сдвинуты, в частности, из-за задержки в проектировании и изготовлении ряда важных позиций технологического оборудования.

Также при строительстве комплекса в конце 2012 года компания столкнулась с определенными сложностями — перебоями в поставках металлоконструкций. Следует тем не менее отметить: основной этап строительства занял непосредственно два с половиной года, что является очень высоким и амбициозным показателем для проекта подобного масштаба и уровня.

Один процент до запуска

На сегодняшний день работы практически завершены. Текущий прогресс по проекту, включая проектирование, строительство и поставку материалов и оборудования, превышает 99%. Завершено строительство необходимых промсооружений: смонтированы эстакады и технологическое оборудование, закончено строительство производственных корпусов, осуществлен монтаж трубопроводов.

Компания также приступила к проведению поэтапных пусконаладочных работ. В настоящий момент подходят к завершению электротехнические и изоляционные работы, проводятся технологические испытания.

«РусВинил» планирует запустить мощности по завершении пусконаладочных работ и получение всей разрешительной документации в течение 2014 года.

Кулебакское знакомство

Знакомство ведущего европейского производителя оборудования для металлургического производства итальянской компании Danieli с Нижегородской областью началось в 2010 году. Решая задачи модернизации предприятия, руководство кулебакского ОАО «Русполимет» в качестве партнера выбрало именно эту компанию. Вскоре в Кулебаках было запущено уникальное электрометаллургическое производство с современными системами газоочистки и замкнутыми системами водоснабжения производства Danieli.

Осенью того же 2010 года правительство области подписало с итальянцами соглашение о намерениях по строительству завода в Дзержинске.

Соглашение о сотрудничестве по созданию машиностроительного предприятия по производству промышленного металлургического оборудования между правительством Нижегородской области, администрацией городского округа города Дзержинска и компанией «Даниели Волга» («дочкой» Danieli) было заключено в марте 2012 года. Амбициозный проект станет основой для развития отрасли и модернизации металлургической базы в России.

Станки для России

Земельный участок площадью 250 000 кв.м находится на территории Восточной промзоны Дзержинска. Создание предприятия было разбито на два этапа. Первый — строительство цехов площадью 6000–8000 кв.м и офисного здания площадью 700 кв.м.

На первом этапе объем инвестиций составили около 600 миллионов рублей. На втором этапе площади цехов будут увеличены до 35000–40000 кв.м, офисного здания — до 2000 кв.м. Объем инвестиций на втором этапе строительства примерно 3,8 миллиарда рублей.

По словам губернатора Валерия Шанцева, в Дзержинске будет создаваться кластер металлургического машиностроения: «Мы рады, что на территории области появляется крупнейшее машиностроительное предприятие по производству металлургического оборудования в России».

Пуск нового завода намечен на февраль 2014 года.











