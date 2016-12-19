Евролигой не испугать

На прошедшей неделе две весомые победы одержал «Нижний Новгород». Сначала «горожане» в Кубке Европы одолели одного из участников Евролиги этого сезона, не попавшего во второй раунд, а затем в рамках Единой лиги ВТБ обыграли действующего представителя самого престижного клубного турнира.

Нижний Новгород — Црвена Звезда (Белград) — 86:75

«НН»: Бэббит (25 очков), Панин (20), Антонов (17), Коробков (12), Томпсон (8), Рочести (4), Бабурин, Губанов, Ивлев, Савельев, Хвостов.

Наконец-то в Нижний пожаловал по-настоящему серьезный европейский клуб, на что достаточно живо отреагировали болельщики. Зал на сей раз не пустовал. И команда подарила своим зрителям настоящий праздник! Во второй половине матча хозяева площадки по всем статьям превзошли соперника. Практически без промахов «палили» из-за шестиметровой дуги Люк Бэббит, Вадим Панин и Семен Антонов. У сербов же от такой скорострельности просто опускались руки.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер «Нижнего Новгорода»: — Для меня не стало неожиданностью, что мы уступили в первой половине. Слишком много ошибок совершала наша команда. Особенно это касается борьбы под кольцом. Сербы постоянно доставляли нам неприятности, за 20 минут собрав коллекцию из 13 подборов в атаке. Причем главную ударную силу «Црвены» под щитом — гиганта Бобана Марьяновича — нам удалось нейтрализовать. Впрочем, было очевидно, что «Нижний» может существенно прибавить во второй половине. После большого перерыва мои баскетболисты собрались и стали действовать на площадке с более высокой концентрацией. Результат не заставил себя ждать. Этой победой мы лишь приоткрыли дверь в следующий этап Еврокубка: главные матчи еще впереди.

22 января. Бильбао — Нижний Новгород.

Локомотив-Кубань (Краснодар) — Нижний Новгород — 67:70

«НН»: Рочести (21), Губанов (11), Томпсон (10), Коробков (9), Антонов (8), Хвостов (8), Бабурин (3), Ивлев, Панин.

Поединок проходил как на качелях. То одна, то другая команда поочередно выходила вперед. В итоге всё решилось на последней минуте матча, где сработала дальняя артиллерия волжан. Сначала их капитан Семен Антонов броском из-за дуги сравнял счет, а в следующей атаке уже Дмитрий Хвостов пальнул трехочковый — 70:67. Причем оба забивали с жестким сопротивлением, практически не глядя на кольцо! За 4 секунды до сирены краснодарцы взяли тайм-аут, но спасти игру не смогли.

Отметим, что в этом матче не участвовал один из самых результативных наших баскетболистов Люк Бэббит, получивший повреждение в предыдущей встрече.

Положение в группе «А»:

УНИКС — 23 очка (12 игр), Летувос Ритас — 20 (12), Нижний Новгород, Донецк, Локомотив-Кубань — по 19 (12), Енисей — 18 (12), Нимбурк, Спартак — по 16 (12), Туров — 14 (11), Калев — 13 (11).

3 февраля. Нижний Новгород — УНИКС.