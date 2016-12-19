Пишем светлое настоящее

В Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина – весь цвет региональной журналистики. Коллеги из разных средств массовой информации Нижнего и области собрались, чтобы отметить свой профессиональный праздник – День российской печати.

Перед началом торжества в кулуарах можно было видеть, как радовались встрече: улыбались, фотографировались, поднимали бокалы с шампанским, пожимали друг другу руки… Регион-то большой, и с теми, с кем связывает не только общее дело, но и дружба, увидеться удается, увы, не так часто, как хотелось бы.

И вот «звучат фанфары». Ведущие объявляют имена «Легенд журналистики – 2013». Среди представителей Наталья Скворцова, много лет возглавлявшая областной профессиональный союз, Татьяна Селивановская, чье перо служит теме экологии, руководитель секции экологической журналистики, Нина Зверева, известная не только на нашем нижегородском, но и на российском телевидении, удостоенная недавно во второй раз премии ТЭФИ, и другие.

Губернатор Валерий Шанцев, поздравляя «акул пера», назвал нижегородские СМИ одними из самых продвинутых и профессиональных. Подтверждение тому – победы журналистов и изданий в областных, российских и международных конкурсах. А еще он напомнил известное и очень верное изречение словенского писателя Жарко Петана: «О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты». Ключевое слово в этом высказывании – «светлое».

Важную роль «четвертой власти» в современном обществе отводит и заместитель председателя Заксобрания области Евгений Морозов.

– Влияние СМИ как инструмента гражданского контроля с каждым годом будет только возрастать, – уверен он. – Одновременно будет увеличиваться и ответственность журналистов, одними из основных задач которых являются объективность, непредвзятость и верность профессиональному долгу.

Приветствуя собравшихся в зале своих коллег, министр социальной политики и председатель Нижегородского журналистского сообщества Ольга Носкова напомнила о том, что написанное буквами остается на века. Вечной назвал профессию журналиста и министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Сергей Кучин… Почетные грамоты и цветы получили в этот день 52 журналиста.

Кстати. В Нижегородской области зарегистрировано 621 СМИ, из них 465 – печатные, 143 – электронные периодические издания, 13 – информ­агентства.