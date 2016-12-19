Чистота – залог проезда

А кто решил, что и так сойдет, – к обочине. На нижегородских дорогах устроили день чистоты. За щётки пришлось взяться не работникам дорожных служб, а автомобилистам. И вот почему.

Номер под слоем грязи

Операцию, которую дорожные полицейские провели по всей области, назвали «Нечитаемый номер». На посту ГИБДД возле Канавинского моста в Нижнем Новгороде у первой же остановленной «Хонды» номера оказались под таким слоем грязи, что и с двух шагов цифры и буквы различить можно было с трудом. Между тем по Кодексу об административных правонарушениях, государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если с 20 метров в темное время суток не читается хотя бы одна из букв или цифр сзади, а в светлое – хотя бы одна из букв или цифр сзади или спереди.

– Погода у нас такая, – нервно бросила девушка-водитель.

Но как раз погода была ни при чем: мороз. А вот накануне – да, еще стояла оттепель со всем надоевшей слякотью.

– В такую пору сотрудники лояльно относятся к грязи на номерах, могут просто предложить почистить, а вот если как сегодня – извините, придется составить протокол, – поясняет сотрудник отдела пропаганды областного Управления ГИБДД Алексей Еремеев.

Неочищенные номера стоили неприятности в тот день многим водителям.

– Я исправлюсь, – со смущенной улыбкой заверяет инспекторов ДПС девушка за рулем «Дэу» со знаком «Начинающий водитель» на лобовом стекле.

Ульяна пытается очистить номер специальным скребком, но не получается – грязь замерзла. Инспектор составляет протокол. Девушка отделывается предупреждением и уверяет: сегодня же на автомойку. А вообще за нечитаемые знаки и штраф предусмотрен. В 500 рублей.

Штраф за… кусочек изоленты

Кстати, номер все же лучше не скрести, а тряпочкой протирать, чтобы краска не обдиралась. А то под ту же статью «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» можно попасть. Туда же – с номерами, поставленными не по ГОСТу. Это ведь не просто так: прикрутил и поехал. Нормы есть. Никаких дополнительно просверленных отверстий и светоотражающих шляпок на крепеже. Установка – по оси симметрии. Если знаки не там, где им положено быть, – штраф уже 5 тысяч рублей. Могут и прав на 1–3 месяца лишить. Те же санкции, если номеров нет вообще, и за материалы, затрудняющие идентификацию, – пленки, сетки, стекло на знаках, шторки, даже если они открыты. Аргумент: «Хотел от грязи и воров уберечь» не пройдет. Дорого обойдутся и хитро наклеенный кусочек черной изоленты, и другие приемы «предприимчивых» автомобилистов. Эти секреты полицейские знают.

Кто-то номер почистить не успел, а кто-то «зашифровал» специально: чтобы камеры фиксации нарушений не распознали.

– Но нечитаемый знак – не повод не привлекать нарушителя к ответственности, – поясняет Алексей Еремеев. – На идентификацию номера просто больше времени уйдет. Его «очищает» компьютер.

Правда, такие «зоркие» камеры еще только начинают появляться. А вообще, нечитаемые номера работу «автоматики», конечно, затрудняют. Потому и водителей наказывают. К слову, по данным регионального УГИБДД, на долю камер фиксации приходится сегодня 80 процентов от общего числа выявленных нарушений. Работают стационарные и мобильные комплексы.

В день операции претензии к номерам выслушали, с составлением протокола, 319 водителей. Еще семерых привлекли к ответственности за управление незарегистрированным транспортом. За это штраф 500–800 рублей. За повторное нарушение – штраф 5 тысяч или лишение прав на 1–3 месяца. В Управлении ГИБДД подчеркнули, что на нечитаемые номера инспектора обращают внимание не только в дни специальных операций.