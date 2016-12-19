Свой в доску, без лоска

Губернаторский график встреч обычно расписан по минутам, но на сей раз, несмотря на заявленный заранее регламент, Валерий Шанцев никуда не торопился. Стрелки часов и звезды сошлись и встали на нашу сторону - журналистов «Нижегородской правды».

Именно у нас в гостях задержался позавчера вечером глава региона.

Пресса с кремом и … горчинкой

Встреча была долгожданной, а повод - весомый: накануне календарь отметился не только Старым Новым годом, но и Днем российской печати. Да и, если честно, отпускать гостя никак не хотелось. А хотелось напоить чаем с пирогами, поговорить по душам, заручиться поддержкой в стремлении отстаивать интересы наших читателей и задать ему те вопросы, которые они задают нам.

За два часа общения, совсем не похожего на формальное, мы узнали, какое число губернатор считает для себя самым счастливым. Кого из своих подчиненных ценит, а с кем готов расстаться хоть завтра. Как на него реагируют обычные врачи в обычной поликлинике. На что не согласится ни за что на свете. Где он будет во время Олимпиады. И о многом другом.

Кстати, к встрече готовились не только мы, журналисты. Помощники Валерия Павлиновича по его поручению долго пытались разыскать первый номер газеты «Интернационал» - прародительницы «Нижегородской правды» - от 17 июня 1917 года. Увы, тщетно.

Зато нашли «Коммуну» - его последовательницу и нашу предшественницу - от 1 ноября 1918-го и… подарили нам кремовый торт в виде первой полосы той газеты. С шоколадными заголовками, выходными данными, лозунгами и приказами тех времен.

— Будете пить чай, выбирайте - кому лозунги, кому заголовки, — пошутил губернатор.

Юмор мы оценили, но предупредили: вопросы у нас к главе региона есть не только сладкие, но и с горчинкой.

— Что ж, попробую ответить, - согласился Шанцев и после короткой торжественной части сделал решительный шаг к кабинету главного редактора: - Тогда пойдемте работать.

Нумерология судьбы

По дороге заглянули во все отделы, успели посмотреть мини-презентацию Издательского дома, поздравить сотрудников «Нижегородского спорта» с… победой «Торпедо».

— Совет ветеранов просится ко мне на встречу, — признался глава региона журналистам «Голоса ветерана».

— Мы догадываемся, о чем они хотят поговорить, — предположили те.

— Скажите по секрету, чтобы я подготовился, — попросил Валерий Павлинович.

Зато на наши вопросы отвечал без подготовки. Эмоционально. Обстоятельно. Откровенно. Порой жестко. Признаемся, и его ответы не всегда были «сладкими». Зато честными. И это, наверное, самое ценное. Впрочем, начать мы решили все же с хорошего. Кого бы он назвал человеком 2013 года, что стало в нем главным событием и проектом. По его личному мнению.

— Сколько вопросов сразу, — улыбнулся Шанцев.

— Повторить?

— Не надо, я всё запомнил, — шутливо обиделся он. Вскоре губернатор в очередной раз продемонстрирует свою блестящую память, а пока…

— Для меня цифра 13 вообще счастливая, я давно ее люблю, — неожиданно произнес Валерий Павлинович. — Играю в футбол, в хоккей под номером 13, все машины в нашей семье имеют номер 013 — и у супруги, и моя, охотничья. Все смеются, а нам нравится. А вот у нашей городской квартиры в Москве другой номер. Но я ее получил еще до того, как стал губернатором Нижегородской области. Знаете какой? Номер 52.

Вот уж поистине вспомнишь про магию цифр: 52 — это ж номер нашего региона.

— А девичья фамилия моей супруги — Минина, — продолжил губернатор, пару секунд насладившись нашей реакцией, и резюмировал: — Судьба, она всегда приводит туда, куда надо. Поэтому 13-го года я не испугался. Знал, что он мне поможет, и цифра эта окажет определенную поддержку. Всегда приятно, когда у тебя нет страха, тревоги. Когда есть уверенность и стремление работать. И год, считаю, выдался для нас удачным.

Прав? Да!

Наверное, губернатор не был бы губернатором, если бы ответ даже на личный вопрос не сдобрил фактурной и статистической конкретикой. Единственной подсказкой в эти минуты ему была… наша фирменная кружка с зеленым чаем и надписью: «Прав? Да!» Это к вопросу об отличной памяти.

— Посмотрите: в России в целом идет снижение объема производства, доходной базы, — напомнил Шанцев, говоря об итогах счастливого для него 2013-го. — Мы же по объему производства вышли на уровень 5 процентов плюсом к 2012-му, по обрабатывающим отраслям на 5,9 процента, и тоже плюсом, собственные доходы региона выросли на 8,7. Эта база — основа нашей жизни, она оказалась крепкой.

Конечно, не только счастливая губернаторская цифра тому виной. По его признанию, это результат огромного труда сотен тысяч людей. Поэтому назвать только одного из них человеком года и желания-то нет.

— А раз создана такая материальная основа, всё получилось и в социальной сфере, — выстраивает логическую цепочку глава региона. — Смотрите: мы полностью выполнили все указы президента, не спрашивая ни у кого помощи, не пуская слезу, мол, не хватает денег. Все намеченные зарплаты повысили. У нас сейчас самые высокие зарплаты в ПФО у учителей, педагогов дошкольного образования, научных работников. Главное — задел создан хороший. Бюджет 2014-го уже утвердили. (О том, как он распределяется, читайте на 15-й стр. — Авт.) В нем снова заложено повышение зарплат бюджетникам — от 15 до 43 процентов. В этом наша главная идея — каждому нижегородцу в трудоспособном возрасте дать хорошую работу, хорошую зарплату. Чтобы за счет тех налогов, которые платит он сам, его предприятие, обеспечивать сильную социальную защиту и развитие социальной сферы. Эта задача в 2013 году решалась в сложнейших условиях. Возьмите сельскохозяйственную отрасль. Ведь жуткий год выдался. Когда колосу надо было формироваться, стояла жара, пришла пора уборки — дожди заливали. Но мы все равно свой миллион тонн зерна собрали. По молоку — весь округ провалился, повсюду идет снижение валового надоя молока, а у нас — рост. (Подробнее о ситуации в аграрном секторе — на 27-й стр. — Авт.) И все это — результат работы не одного года.

…Шанцев делает короткую паузу, точно останавливает сам себя, понимая: об экономике, результатах, планах говорить он может долго. И аргументированно. Потому что каждый сектор лично исследовал, досконально изучил, вникая в мельчайшие подробности возникающих вопросов. Признаться, не знаю, хорошо ли это — руководителю такого ранга вдаваться во все подробности. Но он хочет быть в курсе всего, и это его право. Вот и на строительной площадке Борского моста лично с инспекцией побывал уже дважды, отлично понимая: эту переправу ждут с таким же нетерпением, с каким ждали в свое время прихода метро в нагорную часть Нижнего. Констатирует: поднимаются колонны, чтобы уже по весне начать монтировать эстакаду. В принципе, закончить работы можно к 2016 году, хотя контракт подписан до 2017-го. Но признает: надо и будем искать финансирование. Кстати, именно начало строительства Борского моста глава региона назвал главным проектом 2013 года. И с ним согласно большинство нижегородцев и борчан.

«В Сочи выступать не буду»

Ловим паузу, чтобы сменить тему.

— Я еду в феврале в Сочи на открытие Олимпиады, — не без гордости говорит редактор «Нижегородского спорта» Елена Власова. — А вы?

— А я думаю, что не еду, — с полуулыбкой вздыхает Валерий Павлинович и добавляет с той же иронией: — Я там не выступаю. Время очень серьезное, — мгновенно с шуток он перестраивается на деловой лад. — Надо, чтобы в каждой области особенно в это время был порядок. А губернатор должен его обеспечивать.

Смеем предположить, что Шанцеву, несмотря на шутливый тон ответа, действительно жаль, что не поедет на событие века. Это при его-то любви к спорту! При всех его стараниях сделать наш регион одним из самых спортивных. За 8 лет 27 построенных ФОКов — цифра говорит сама за себя. Но это массовый, детский спорт, в первую очередь. А профессиональный? Легкая атлетика, например?

— Ресурсы сейчас ограниченны, — Шанцев откровенен. — Остановить программу строительства ФОКов невозможно. Потому что дети присылают мне тетрадки подписей, а перед подписями — единственный вопрос: «Почему в соседнем районе ФОК есть, а в нашем нет?» Мы построили 27, а нужно 46. Скажите им: «Мы сейчас прекратим строить эти комплексы и начнем строить легкоатлетический манеж, пусть для мастеров высокого уровня, но их 200–300 человек». Никто нас просто не поймет. Поэтому нужно какое-то время выждать. У нас все есть: земля, проект манежа. Я твердо знаю: он нам нужен, с двумя полями, чтобы можно было проводить любые соревнования международного уровня. Я знаю эту технологию: в свое время в Москве был президентом легкоатлетического клуба «Луч», который многие годы является обладателем Кубка европейских чемпионов, понимаю, что такое легкая атлетика. Но я не волшебник.

Не волшебник. Но надежду Валерий Павлинович все-таки дал. Надежду длиной в пять лет. Не все просто и со строительством трамплинов, хотя здесь-то вопрос был решен. Казалось: вот оно, событие — совсем скоро. Но работы приостановлены. Проект реализуется по принципу софинансирования, часть денег должна идти из федерального бюджета. На 2013 год регион свои обязательства выполнил, федерация — нет.

Каких чиновников уважает губернатор

Чай в чашке почти остыл. Нажимаем кнопку электрочайника снова и переходим к социалке. А конкретно — к медицине. Наша Юля Полякова, даже получив Благодарственное письмо от губернатора, настроена решительно. За пару часов до нашей встречи она вернулась с другой — была на интервью у министра здравоохранения Александра Карцевского. Речь шла о больном — оптимизации в районах области в сфере родовспоможения. Вопросов об этом нам задают море, волнения у людей — не меньше. После комментариев министра решено узнать мнение на сей счет главы региона. Он его высказал. Подержим здесь паузу до… следующего четвергового номера — разберем эту тему подробно. Но по настроению Шанцева понятно: проблемы медицины он готов рассматривать шире. И готов подключаться к решению возникающих вопросов. Как минимум два из них, переданных ему от наших читателей обозревателем «НП» Ольгой Гогуленко, — о проблемах приобретения бесплатных лекарств для онкобольных — согласился проработать. Уточнил при этом:

— Надо индивидуально заниматься каждым случаем. Приведу один пример. Пришел я в одну из нижегородских поликлиник. Смотрю: пациентка плачет. Говорит: врач не выписывает нужное лекарство. Захожу к врачу. Женщина лет 35 смотрит на меня спокойно, без дрожи в голосе, и говорит: «Ну, надо же экономить финансовые ресурсы государства!» Я ее спрашиваю: «Вы врач или бухгалтер? Если врач, то какое отношение имеете к финансовым ресурсам государства?» Объясняю: если сегодня вы не выпишете ей лекарство, она завтра попадет в больницу, и мы на нее такой финансовый ресурс государства израсходуем! Она соглашается: «Пожалуй, вы меня убедили». Берет рецепт и выписывает. Вот с такими людьми надо разбираться. Один врач берет на себя ответственность лечить, а другой — хамить. У нас и чиновники такие есть. Которые смотрят на человека и думают, какой бы закон найти, чтобы ему отказать? А другие ищут возможность помочь. Вот с такими я работать люблю. И уважаю их, и поддерживаю. Но, к сожалению, приходится работать и с теми, и с другими…

…Это признание далеко не последнее, сделанное Валерием Шанцевым за два часа нашего разговора. Насыщенного и доброжелательного. Мы говорили о том, можно ли, и чем, помочь жителям Тоншаевского и Шахунского районов, из-за приказа Минтранса оставшихся без прямого железнодорожного сообщения с областным центром. Эту тему «НП» поднимала не раз, теперь у нас появилась возможность спросить мнение на сей счет у губернатора лично. О том, будет ли построен в Нижнем Новгороде крематорий и опасно ли это с точки зрения экологии. О создании условий для молодых специалистов. О том, почему он считает нашу губернию особенной. О политике и выборах. Довольно резко Шанцев высказался о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве… Уложить все спрошенное и сказанное в одной публикации просто невозможно. Поэтому разговор будет продолжен уже в следующем четверговом номере. Некоторых тем мы коснемся чуть позже. Но одно резюме можно сделать уже сегодня. То, что новый рабочий год для нас, журналистов «Нижегородской правды», начался с визита в редакцию главы региона, надеемся, станет благом и для наших читателей. И это, поверьте, самое главное.

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Личное мнение

Геннадий Чесноков, заместитель главного редактора: — Импонирует откровенность, открытость губернатора. Признался, что поначалу был романтиком, участвовал в уборке мусора в городских кварталах. Теперь правильно считает: это дело местного самоуправления. Во весь рост обозначил главную проблему городов — создание управления жильем собственников. Мало стать хозяином отдельной квартиры, пусть и большой. Говаривали — в отдельной стране коммунизм не построишь. Так же невозможно счастливо жить не выходя из четырех стен. Губернатор сфокусировал внимание области на строительстве ФОКов. В половине районов они уже есть. Хочется, чтобы эти центры здорового образа жизни появились повсеместно.

Сергей Зыков, заместитель главного редактора: — Известно, что в конце разговора запоминается последняя фраза. Как опытный политик, губернатор неизменно следует этому неписаному правилу. На финише двухчасового общения-марафона он презентовал главному редактору газеты эксклюзивный сувенир в виде гусиного пера и склянку с чернилами. Вручая его, Валерий Шанцев не без хитрецы напомнил, что чернила на 99 процентов состоят из воды. И многозначительно добавил напоследок: «Будьте правдистами». Пожелание принято к сведению.

Андрей Котунов, шеф-редактор деловой газеты «НП»: — Очно-заочное (я его видел, он меня — наверняка, нет) знакомство с Валерием Шанцевым произошло в момент его инаугурации на первый губернаторский срок. В тот момент, честно говоря, слабо верилось, что он пришел к нам в регион всерьез и надолго. Теперь же онпрочно ассоциируется именно с Валерием Шанцевым. Область для него уже давно вторая Родина. Что он в очередной раз и подтвердил во время общения с коллективом «НП». На порой весьма каверзные вопросы он отвечал быстро, с цифрами ипрочей так любимой «экономистами» фактурой. Но, с другой стороны, Валерий Павлинович по-прежнему в некотором роде человек-загадка. По крайней мере, полностью предугадать его реакцию на тот или иной посыл наших журналистов в очередной раз так и не получилось.

Александр Шальнов, редактор сайта pravda-nn.ru: — Встреча с губернатором чем-то мне напомнила пресс-конференцию Владимира Путина, но в миниатюре. И общее впечатление примерно то же. Нам снизу не всегда понятны решения власти, то почему они делают всё не так, как нам представляется, — ведь кажется, что наше представление о проблеме и ее решении — самое верное. На самом деле, как показывает опыт, все намного сложнее. Тут же есть и другая сторона проблемы: власть почему-то редко объясняет людям причины своих поступков, так сказать, «человеческим языком», канцелярским — в лучшем случае. Подобного рода встречи позволяют как-то ослабить это противоречие - потому что и президент, и губернатор ОБЪЯСНЯЮТ и действия власти уже кажутся не такими «загадочными», как это обычно бывает…

Елена Власова, редактор газеты «Нижегородский спорт»: — У меня сложилось впечатление, что нет вопроса, ответа на который губернатор не знал бы. Проценты, килограммы, километры… Удивляюсь, как он может держать в голове такой объем информации. А знание проблем спорта, желание их решить просто подкупают. Неравнодушный, эмоциональный, энергичный. Легко общается с аудиторией, для разрядки может и анекдот рассказать, и забавный случай из жизни вспомнить. Последних у него масса. Сразу видно: человек не сидит в кабинете, а всегда готов идти общаться с людьми и, если это в его силах, — обязательно помочь.