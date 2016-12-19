Счастливые метры

Детям-сиротам

В прошлом году в Нижегородской области жилье получили 560 детей-сирот. Для сравнения: в 2006 году лишь 26 ребят, оставшихся без родителей, стали обладателями заветных ключей. Средства на покупку и строительство квартир для выпускников детских домов заложены в бюджете Нижегородской области и на этот год.

В прошлом году только на Бору «свой угол» получили 35 детей-сирот. В новогодние праздники четверо праздновали новоселье. Участница программы Екатерина Мальчевская отмечает: получение собственного жилья позволит создать семью. А обладатель новой квартиры Сергей Рязанкин по-хозяйски оценивает качество и скорость строительства. «Все сделали очень быстро, я не рассчитывал получить квартиру в новогодние праздники», – подчеркивает он.

Детям-сиротам новое жилье выделено в 12-квартирных жилых домах в микрорайоне Боталово-4. Земельные участки, на которых построены многоэтажки, обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой. Площадь однокомнатных квартир – почти 32 квадратных метра. Отапливаются дома с помощью 2-контурных котлов, установленных в каждой квартире и обеспечивающих подачу горячей воды.

Жителям аварийного фонда

В селе Сеченово Нижегородской области в последние дни 2013 года торжественно вручили ключи от новых квартир жителям аварийного фонда. Четыре семьи (13 человек) переехали в новостройку, а вместе с ними еще трое выпускников детского дома.

В рамках программы на 2013–2017 годы в районе расселят шесть аварийных многоквартирных домов, в которых проживают 56 человек.

– Наша региональная заявка поддержана Фондом реформирования ЖКХ. В ближайшие пять лет планируем расселить 1 230 многоквартирных домов в Нижегородской области, – прокомментировала министр социальной политики Ольга Носкова. – Это значит, что почти 16 тысяч человек переедут в современное благоустроенное жилье. Общий объем финансирования программы, более 9 миллиардов рублей – это средства Фонда реформирования ЖКХ, областного и местных бюджетов.

Теперь проще?

В одном из выпусков рубрики «ЖКХ: живите как хотите» мы рассказывали о проблеме, с которой столкнулись автозаводские пенсионеры. Люди жаловались, что часами не могут дозвониться в сбытовую компанию, чтобы передать показания электросчетчиков.

Воспользоваться другими способами, например, через Интернет или sms-сообщение, из-за возраста им сложно. Редакция «НП» обратилась за комментариями в энергосбытовую компанию. Там сообщили: для удобства автозаводцев в дополнение к существующему телефонному номеру cаll-центра (415–16–06) добавлены телефонные номера 243–04–14 и 243–01–25. Кроме того, по просьбе отделения Всероссийского общества слепых Автозаводского района контролеры ежемесячно снимают показания по нескольким адресам. Но главное, в компании обсуждают вопрос об установке дополнительных почтовых ящиков для приема показаний приборов учета. Если это получится, то можно будет спокойно, в удобное время опустить туда бланк, не тратя нервы на телефонные звонки. Мы будем следить за развитием ситуации.

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Можно ли в приватизированной квартире, находящейся в собственности двух людей, разделить лицевые счета?

Разделение лицевых счетов в приватизированной квартире считается выделением долей и решается в судебном порядке. При этом учитывается техническая возможность такого разделения. Ухудшения жилищных условий одного из собственников не допускается.

Порядок пользования жилплощадью, при отсутствии конфликта, может быть оформлен в виде мирового соглашения сторон, с нотариальным заверением.

При конфликте спор разрешается в судебном порядке.

После разделения лицевых счетов квартира является разделенным объектом собственности, каждая часть имеет своего собственника, который волен ею распоряжаться на свое усмотрение. Кроме того, он самостоятельно оплачивает жилищно-коммунальные услуги.