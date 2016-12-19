В кабинете главы администрации Автозаводского района Владимира Солдатенкова, кажется, всё так же, как было во время моего последнего, довольно давнего визита.

- Ну, почему же ничего не меняется? - парирует он мое наблюдение. - Вот дипломы меняются постоянно, - улыбаясь, кивает на ряды рамок под картой района. - Потому что всем просто не хватает места.

Традиция побеждать

Речь о дипломах зашла вроде бы случайно. Но… не случайно. Их действительно у Автозавода немало - побед всевозможных уровней. Последняя в 2013-м - в региональном конкурсе на самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской области в своей группе. В Лыскове, где в декабре проходила торжественная церемония награждения, Владимир Солдатенков получал награду из рук губернатора Валерия Шанцева уже в седьмой раз.

- Самое главное, что эта победа - результат не какого-то контрольного объезда, - говорит Владимир Иванович. - Задача в том, чтобы поддерживать район в достойном состоянии в течение всего года. Выиграть этот конкурс нельзя «напоказ».

- Чистота действительно стала визитной карточкой района…

- Мы стараемся, хотя средств на все не хватает. Но то, что сегодня сделано на Автозаводе, - показатель их эффективного использования, результат работы всех структур, в том числе нашей домоуправляющей компании. Помню, когда этой зимой был первый снегопад, губернатор заметил: ни в одном районе нет столько дворников, сколько у нас.

- Чем же вы их мотивируете?

- Зарплатой: она в среднем выше, чем у дворников по городу. К ручному труду добавляем механизированный: сегодня фактически у каждого жилсервиса есть свои механические щетки. Системой оценки качества труда: контрольные объезды проводятся каждую субботу в любую погоду. Наконец, мы умеем говорить людям «спасибо» за работу.

- Владимир Иванович, грантовые средства за победу в конкурсе-2012 пошли на реконструкцию центральной площади района - имени Киселева…

- И я очень этому рад. Хотя некоторые говорили: лучше бы у нас во дворе что-нибудь благоустроили. Сейчас мы собираем заявки и к апрелю должны решить, на что потратим очередные победные деньги.

- Лично вы во что бы их вложили?

- Не скажу. Должно быть коллегиальное решение, без всякого административного, даже косвенного давления, - улыбается он. - А фантазия у людей бурная.

Образ проживания премиум-класса

- Не сомневаюсь. Но коль уж мы заговорили о первенстве Автозавода… Ведь именно здесь года три назад был представлен пилотный проект волнового расселения домов ветхого фонда. Но до района «волна» пока так и не докатилась…

- Давайте смотреть на вещи объективно. Да, у нас немало домов надо расселять, но в нагорной части море строений еще позапрошлого века, в которых живут люди. Поэтому и начали программу оттуда. А мы, не дожидаясь, пока до нас докатится «волна», ведем работу по освоению застроенных когда-то территорий, которые можно и нужно освобождать, строить там современное жилье. Главное - интерес инвесторов к этому есть.

- В продолжение темы строительства. Одним из знаковых событий 2013-го стало заселение первых домов нового микрорайона Юг.

- Знаете, что мне нравится? Что люди, строящие новые микрорайоны на Автозаводе, не просто занимаются бизнесом, а думают, какой след оставят в его истории. Будущим жильцам предлагают не просто новые доступные квартиры, а предоставляют инфраструктуру, логистику и, если хотите, образ проживания премиум-класса.

Ломать и строить

- Больной вопрос. В прошлом году на Автозаводе разобрали остатки здания бывшего Дома культуры школьников в центре и то, что осталось от летнего кинотеатра «Родина» в парке. Объекты знаковые для района. Что появится на их месте?

- Тема действительно больная и долгоиграющая. На месте ДКШ будет реализовываться инвестиционный коммерческий проект. Но там есть доля города. Мы сейчас обсуждаем, чем она будет представлена для детей. Там, где была «Родина», инвестором согласовано строительство семейного досугового центра. Подробнее скажу в феврале.

- А сроки?

- Надеюсь, что это вопрос двух ближайших лет. Поверьте: все прекрасно понимают, насколько эти объекты были важны для автозаводцев. И замена, коль уж время пришло, должна быть адекватной.