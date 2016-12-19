От стрельцов до полков иноземного строя

Ратная служба нижегородцев — одна из малоизученных страниц прошлого Нижегородской губернии. Предлагаем вашему вниманию первую из цикла статей по истории местного гарнизона.

Рать для поля Куликова

Воинская часть в Нижнем Новгороде появилась в глубокой древности. Скорее всего, в одно время с его основанием, поскольку город возник в 1221 году как крепость, чтобы быть сторожевой твердыней земли низовской. Город приходилось оборонять и от воинственных жителей Поволжья угро-финнов и булгар, и от разбойного элемента вроде новгородских ушкуйников, и от монголо-татар. С 1350 года почти полвека Нижний был столицей великого Нижегородско-Суздальского княжества. В 1372 году Дмитрий Константинович заложил каменный кремль. Он же собирал здесь рать для участия в Куликовской битве, в которой, по некоторым данным, погибло все нижегородское войско, включая 100 бояр. При Иване III Васильевиче, по словам краеведа А. Гациского, Нижний вновь стал простым сторожевым пунктом Московского государства. «Здесь, — пишет историк, — поставлено было постоянное войско, и вообще Нижний начал играть роль военного сборного места при действиях Москвы против Казани». Иван III продолжил возведение каменного кремля, прибавив к Дмитриевской башне Тверскую (нынешняя Ивановская). С этой башни-стрельницы нижегородский гарнизон с помощью пленных литовских жолнеров отразил в 1505 году нападение ногайцев и татар под начальством Махмета Амина. Три года спустя Василий III Иванович прислал в Нижний зодчего Петра Фрязина, который в несколько лет завершил постройку мощного кремля с 12 башнями.

Три рубля в год деньгами

При Иване Грозном появилось первое регулярное пешее войско — стрельцы, пришедшие на смену пищальникам-ополченцам. Вскоре отряды стрельцов стали ядром в гарнизонах других городов, на их содержание население платило особые налоги и сборы — «пищальные деньги», «стрелецкий хлеб».

В 1621 году была произведена перепись, по которой «оказалось в Нижнем 1300 дворов; из них 500 помещались в кремле, а остальные на посадах и в острогах; жителей в Нижнем сосчитано было до 5000 — русских, литовцев и немцев». Среди полутора тысяч зданий возвышались соборы, церкви, монастыри. В центре кремля — кафедральный Спасо-Преображенский собор, неподалеку — воеводский дом и съезжая изба — место совещаний воеводы с приказными людьми. Кроме того — губная изба для суда, две тюрьмы, царский житный двор для хлебных запасов и «зелейный двор» для приготовления «зелья» — пороха. В Нижнем посаде — торговые ряды: суконный, шапочный, холщовый, хлебный, мыльный, мясной, рыбный, соляной и другие. За Окой — Кунавинская слободка.

Не забыты и обитатели города. В тексте Писцовой книги мелькают бронники, жерновники, замочники, иконники, коновалы, квасники, крупяники, оханщики (рыболовы), печники, плотники, прядильщики, рогожники, серебряники, шапочники. Нижнему полагался гарнизон в пятьсот стрельцов. Среди них были рядовые стрельцы, десятники, пятидесятники и сотники стрелецкие. Всеми командовал пятисотенный голова из служилых дворян. «Огненным боем», то есть артиллерией, заведовали пушкари и защитники. Входы в крепость сторожили воротники. Служба стрельцов считалась пожизненной и до середины XVII века — наследственной. «Жалованья стрельцам давалось по три рубля в год деньгами и по шесть четвертей ржи и овса». У пушкарей была отдельная слободка в два с половиной десятка домов у церкви Жен-Мироносиц у речки Почайны.

За Варварской улицей…

Указом от 8 ноября 1699 года Петр Великий повелел произвести первый рекрутский набор. На смену иррегулярному ополчению пришла постоянная армия европейского типа. Костяк ее офицерского корпуса составили служилые иноземцы. В провинции призыв, к которому привлекалось все податное население, вели губернские рекрутские присутствия. (В Нижнем Новгороде в 1706 году призвали по одному новобранцу с каждой сотни дворов).

К лету 1700 года в Москве были сформированы первые 27 пехотных (солдатских) полков, положивших начало Российской императорской армии. Некоторые из них в разное время квартировали в Нижнем Новгороде и губернии. Первым с конца 1727 года в город прибыл Нижегородский пехотный полк. Его нижних чинов поселили в слободе «за Варварской улицей», а офицеров — на Дворянской, у Черного пруда.

(Продолжение следует).