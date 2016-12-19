Операция «Модернизация»

В регионе сделан еще один серьезный шаг к обеспечению его продовольственной безопасности. Точнее два. На мукомольном комбинате «Володарский» открылось новое современное производство ржаной муки, которое полностью удовлетворит потребности области в этом виде продукции. Плюс введены в эксплуатацию новые цеха на Сеймовской птицефабрике.

Занять нишу

В то время, когда большинство из нас готовились к новогодним праздникам и каникулам, в Володарском районе принимали главу региона с рабочим визитом. Валерий Шанцев приехал, чтобы оценить ход реализации программ по поддержке сельхозпроизводителей. Открытие производства на мукомольном комбинате не только достойное начало года, но и факт, сам по себе заслуживающий внимания. Ведь до июля 2013 года основным поставщиком ржаной муки в области был Дзержинский мукомольный завод. Но с началом поступления дешевой продукции из других регионов ее производство там стало нерентабельным. В результате с июля прошлого года этот продукт в Дзержинске изготавливать попросту перестали.

Чтобы заполнить образовавшуюся нишу, приняли решение производство ржаной муки запустить на мукомольном комбинате «Володарский». Провели модернизацию. К двум имеющимся секциям по переработке зерна пшеницы общей мощностью 500 тонн в сутки дополнительно смонтировали секцию по переработке зерна ржи мощностью 70 тонн в сутки. Запуск производства позволит производить порядка 1500 тонн муки в месяц, причем как обдирной, так и сеяной.

Достойно уважения

— В целом поддержка сельского хозяйства региональным правительством заслуживает всякого уважения, — считает президент управляющей компании «Сейма» Леонид Седов. — Глядя на новые цеха птицефабрики, понимаешь: это не дежурный реверанс в сторону власти. Уверен, что именно она способствует бурному развитию агропромышленного комплекса в последнее время. Начиная с 2006 года в области активно строятся новые комплексы, переоснащаются имеющиеся производства. Вот и на нашем предприятии появились современные корпуса.

— Развитие сельского хозяйства — одно из приоритетных направлений работы регионального правительства, — в очередной раз подчеркивает губернатор Валерий Шанцев. — Ведь для того чтобы обеспечить продовольственную безопасность области, нужно производить определенное количество продукции. Сегодня здесь мы видим два примера решения этой задачи. Но необходимо вплотную заниматься и удовлетворением потребностей области в молоке и молочной продукции. Причем делать это и зимой, и летом. Еще одно направление работы — обеспечение региона мясом и мясопродуктами. Я дал поручение развивать производство куриного мяса, мяса индейки, строить новые свиноводческие комплексы.

Сами с усами

Продовольственная независимость — фактически так можно обозначить цель, поставленную главой региона перед сельхозпроизводителями. Конкретно: задача к 2020 году — увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции почти в два с половиной раза — до 180 миллиардов рублей, а долю местных продуктов в магазинах довести до 70 процентов. Кроме того, необходимо наладить системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров и выйти на полное самообеспечение региона сельскохозяйственной продукцией. Правительство, образно говоря, готово подставить плечо и уже делает это. В 2013 году из областного бюджета на развитие агропрома направлено 3,2 миллиарда рублей. В связи с тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией растениеводства (зерном, овощами, картофелем), а мясом — лишь на 50 процентов, молоком — на 75, наибольший объем средств в последние четыре года направляется на развитие животноводства. И хоть до положения, когда мы в продовольственном плане будем сами с усами, еще предстоит немало поработать, выводы Общественной палаты России, например, налицо. Судя по ее данным, Нижегородская область уже более двух лет занимает лидерские позиции среди российских регионов с самыми доступными продуктами социальной значимости.