Легко ли быть лучшим

Быть сильным среди слабых — нет ничего проще. А ты попробуй стать лучшим среди тех, у кого стартовые возможности куда выше. И устанавливать рекорды, которые, возможно, не побить никому. В Пильнинском районе знают рецепт лидерства, рождающегося в объективно не всегда благоприятных условиях. Не зря труд людей, живущих в этой надежной российской провинции, отмечен вот уже 18-м штандартом губернатора.

Побить свой собственный рекорд

— Район наш сельский, крупной промышленности и транспортных артерий нет, — признает Виктор Козлов, глава местного самоуправления, недавно разменявший 100 дней с избрания его на этот пост всенародным голосованием. — И тем не менее именно усилия сельчан помогают нам год от года быть в числе лучших. Мы производим сельхозпродукции почти на миллиард рублей, являемся лидерами по молоку и вторыми по зерну после Сеченова. Даже рекорд района, зарегистрированный в 1989 году, когда поголовье коров было 12 тысяч против нынешних семи с половиной, мы превзошли, получив 33100 тонн молока. А это наивысший показатель в области.

— В чем же секрет рекорда?

— Секрета как такового нет. Помогла масштабная модернизация. За последние три года мы реконструировали 31 двор и построили 10 новых. Причем все животноводческие помещения оснащены современным оборудованием. Теперь в самое ближайшее время необходимо решить другую важную задачу — закрепить на селе молодежь, способную работать в этих современных условиях. А сохранить молодые кадры для села можно только с помощью жилья. Совсем недавно жилищные сертификаты получили три семьи из сел Медяна, Языково и Можаров Майдан, а всего за три года жилищные проблемы с помощью федеральной программы решили 30 специалистов агропромышленного комплекса. Но этого явно недостаточно.

Чему радуется сердце

Виктор Козлов уверен: решая хозяйственные проблемы, главное, о чем нельзя забывать, — о человеке и о том, что составляет основу его бытия.

— В районе сейчас реализуется восемь программ, — продолжает он. — Благодаря им строительство ведется в различных направлениях. Многие объекты уже сданы. Признаюсь: сердце радуется, когда вижу, как преображаются улицы Пильны и сел района, а самое главное — улучшается жизнь людей.

Виктор Иванович не без гордости перечисляет приметы улучшений:

— Построено 15 индивидуальных жилых домов и 7 магазинов. Новоселье справили 5 молодых специалистов и 32 ветерана вой­ны. В селе Беловка, где никогда не было дошкольного учреждения, вырос семейный детский сад. На новых улицах Вишневой и Рябиновой в Пильне появилась вся необходимая инфраструктура к жилой застройке. Водопроводные сети обновлены в селах Курмыш, Медяна, Мальцево.

Район интенсивно газифицируется. Надеемся, в 2014 году возможность пользоваться «голубым топливом» получат жители сел Болобоново и Добровольевка, а в последующие годы — Каменка и Романовка. Большое внимание уделяется дорогам: отремонтированы 7-километровый участок дороги Ульяновка — Спасское и 2-километровый подъезд к селу Петряксы, плюс улицы и дворовые территории в селах Медяна, Языково, Можаров Майдан и поселке Пильна.

— Виктор Иванович, судя по итогам областного конкурса, не забыли вы о красоте и чистоте?

— Не только не забыли, а прикладываем максимум усилий, чтобы и райцентр, и села сделать благоустроенными. Ликвидируем свалки, разбиваем клумбы и цветники, устанавливаем урны и фонари, строим фонтаны, которых у нас уже пять. И еще приучаем пильнинцев, что чистота и порядок зависят от каждого. А второе место в конкурсе по благоустройству обязывает к тому, чтобы дотянуться до абсолютного лидерства.

Из года в год переходя

— И здесь вы нацелены на свое­образные рекорды. А еще на что?

— Из множества задач 2014 года я вычленил бы две: сохранение социальной сферы на селе и полный переход на новые современные технологии в растениеводстве и животноводстве. Один из самых насущных и жилищный вопрос, решение которого влечет за собой новые демографические, социальные, экономические перспективы. Только повысив качество жизни сельского населения, можно ожидать увеличения объема валовой продукции. И конечно, чтобы успешно двигать экономику района вперед, необходимо целенаправленно развивать перерабатывающую промышленность, привлекая в район инвесторов. Без этого не обойтись, и мы над этим плотно работаем.

Вам «Маску» или «Радугу»?

Ежедневно больше трех сотен пильнинских мальчишек и девчонок от шести до восемнадцати лет спешат в этот удивительный мир творчества и развлечений, где каждый может выбрать себе занятие по душе: петь или танцевать, вязать или лепить, пробовать себя в роли актера или туриста, заниматься выжиганием или поделками из бумаги…

— Руководствуясь девизом: «Хотим мы в каждом пробудить таланта трепетную искру», наш подростковый центр дополнительного образования развивается по пяти направлениям: художественное, эколого-биологическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и социально-педагогическое, — рассказывает руководитель образовательного учреждения Людмила Михайлина. — Но самым массовым и популярным среди детей и родителей является художественное. В центре работают 23 творческих объединения, в рамках которых действуют 56 кружков.

Но главная составляющая центра — это, конечно же, его специалисты. Четырнадцать педагогов дополнительного образования отличают творческий задор, неиссякаемая энергия и неутомимая жажда нового. Не случайно большинство воспитанников центра не ограничиваются одним кружком, а посещают сразу несколько. То они познают азы певческого искусства и приобщаются к традициям народного творчества под руководством Любови Вареновой в «Музыкальной капели», то с воодушевлением создают уникальные произведения искусства из обычной пильнинской глины в «Аленьком цветочке» Елены Демидовой. А вот в актовом зале рождается маленький шедевр: профессионально и органично Ирина Рычкова из творческого объединения «Радуга» вплетает стильные сюжетные композиции в рисунок танца. А еще ребята с удовольствием постигают азы драматургии под руководством Анны Мокрополовой из театрального объединения «Маска» и учатся игре на гитаре с помощью Надежды Кожевниковой. И, как знать, может быть, кто-то из них в скором времени своим искусством прославит район.

Здесь проходит множество различных мероприятий, ставших уже традицией. Это конкурсы «Вожатый года», «Мальчишник», фестиваль детского художественного творчества «Светлячок», новогодние праздники для школ района, выставка «Радуга творчества», экологический праздник «День Земли», встречи с ветеранами «Никто не забыт». И ни одно из них не обходится без помощи и участия родителей. Они — самые активные помощники.

В одном окне

В канун Нового года пильнинцы получили настоящий подарок — многофункциональный центр, работающий по принципу «одного окна».

Призванный упростить процедуру оформления документов и сокращающий временные и финансовые затраты, он расположился во втором здании администрации района. Здесь созданы условия для всех категорий посетителей. В шаговой доступности, не бегая по очередям, сейчас в центре можно получить 36 услуг. Но, по признанию его руководителя Натальи Сурхановой, их число будет расти до 50 и более.

Мечта «под ключ»

Радостное событие произошло в конце 2013-го в жизни двух жителей района. Они наконец обрели свой дом.

Ключи от квартир и заветные 36 квадратных метров счастья в новом благоустроенном доме по улице Шалаева получили те, кто с детства был лишен своего крова, — дети-сироты. Александр Моторин и Айгуль Ганиева пополнили список из шести счастливчиков, ставших новоселами в прошлом году. Несмотря на то, что квартиры «под ключ» за последние три года получили 12 человек, на учете состоят еще 37 детей-сирот. Их власть надеется обеспечить жильем в ближайшие годы.

Петряксинское ноу-хау

Итоги конкурса на самую благоустроенную территорию подвели в районе.

Первого места, диплома и денежной премии была удостоена Петряксинская сельская администрация, второго — Языковская и третьего — Деяновская. Глава администрации Петряксинского сельсовета Ансар Садретдинов рассказал, что залогом победы стали совместные дела жителей с руководителями хозяйств, предпринимателями и фермерами. Так удалось решить проблему с мусором, прибавить еще 50 фонарей для освещения села, подлатать дороги в Петряксах и в Калиновке, а также капитально отремонтировать обелиск погибшим воинам, где к 320 ранее внесенным фамилиям добавились 210. Еще одним ноу-хау петряксинцев стал восстановленный за свой счет 7-километровый участок сельского водопровода, где в старую ветку водовода были уложены новые полиэтиленовые трубы чуть меньшего диаметра.