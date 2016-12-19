Всего три дня отделяют нас от Крещения — праздника, которым заканчиваются Рождественские святки. Накануне, в Крещенский сочельник, в храмах, как всегда, выстроятся длинные очереди за крещенской водой (в этот день происходит первое водосвятие), а в самый праздник некоторые даже рискнут окунуться в проруби.

Но в очереди за святой водой (осмелюсь предположить) говорить будут чаще о том, как исцелить тело, а не душу, да и купание в крещенской проруби для многих лишь оздоровительная процедура, а не следование христианской традиции. В общем, праздник Крещения празднуем, а повода, по которому он установлен, похоже, толком не знаем. Думается, сегодня самое время ту старую евангельскую историю вспомнить…

«Дабы исполнить всякую правду»

Праздник Крещения (Богоявления) имеет предметом своим воспоминание Крещения Иисуса Христа от Иоанна Предтечи. Согласно евангельскому рассказу в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан, в водах которой Иоанн крестил людей, призывая их к покаянию (он уже знал, что вот-вот должен появиться Спаситель). Считая себя недостойным крестить Иисуса Христа, Иоанн стал удерживать его: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 14–15). Иоанн повиновался и крестил Иисуса. Когда Иисус уже выходил из воды, случилось то самое Богоявление — Дух Божий в виде голубя спустился на Него, а с неба раздался голос Бога-Отца: «Ты есть сын Мой возлюбленный; в Тебе Мое благоволение» (Лк, 3, 22) — и Иоанн окончательно убедился, что Иисус и есть ожидаемый Мессия, Сын Божий. Таково богословское, духовное содержание праздника — явление Христа народу. Единого в трех лицах — Бог-Сын, Бог-Дух Святой и Бог-Отец. Именно с того знаменательного дня началось поклонение Пресвятой Троице, людям открылось истинное Богопочитание, а Иисус Христос начал свое служение. Вышел на проповедь.

Отмечать Крещение Господне христиане начали еще с апостольских времен, и все великие отцы Церкви проводили в день праздника особые беседы, объясняющие его смысл. Преподобный Иоанн Дамаскин, к примеру, говорил, что Господь крестился не потому, что Сам имел нужду в очищении, но чтобы «водами погребсти человеческий грех», исполнить закон, открыть таинство Святой Троицы и, наконец, освятить «водное естество» и подать нам образ и пример Крещения. А Иоанн Златоуст полагал, что Иисус крестился в Иордане не для покаяния (ведь Он не грешил) и не для получения дара Святого Духа (он был причастен Духу от рождения), а дабы стать известным народу, которого собиралось множество у берегов Иордана, и «исполнить всякую правду» (ту самую, о которой он говорил Иоанну Предтече). Под правдой Иисус Христос понимал заповеди, которые сам человек без Его участия выполнить не смог.

Великая Агиасма

Погружением своим в воды Иордана Господь, как известно из Евангелия, освятил «все естество вод» (в память об этом событии и происходит в Крещение великое водосвятие). И до сих пор все воды в этот день (включая те, над которыми не совершается специальный молитвенный чин) приобретают первозданное свое нетление. Верующие называют крещенскую воду святой или великой Агиасмой. Святость ее заключается в том, что она на протяжении года не портится. Потому, наверное, что по сей день имеет благодать той самой иорданской воды. Крещенская вода действительно обладает благодатными свойствами врачевать и очищать наши тела и души, отгонять «наветы видимых и невидимых врагов» — одним словом, может быть используема на «всякую пользу изрядную».

Духовники часто «прописывают» ее своим приболевшим чадам — каждый час по ложке. С верою, конечно. Ею и умываться можно, и жилище окроплять. Хранят крещенскую воду благоговейно, а употребляют натощак, в небольших количествах. Принимаемая с верой и молитвой, она действительно творит чудеса.

Главное — вера

Отмечая Крещение, не забудьте, что праздник этот — духовный и главное в нем — не соблюдение ритуалов, а искреннее покаяние и вера в Спасителя. Хотите искупаться в проруби и получить вместе с этим благословение и благодать Божию? Купайтесь. Но — с верой. Простое погружение в крещенскую воду от грехов не очистит и исцеления не дарует. А может, полезнее в Крещенский сочельник прийти на Всенощное бдение, а утром 19-го — на Божественную литургию? И, конечно же, Крещение Господне — вовсе не день массового набора святой воды. Даже крещенская вода не дороже мудрости Божией.