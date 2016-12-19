Год тяжелой работы

Оставим любителям и поклонникам восточных культов все их ожидания, связанные с символическими качествами Года Синей лошади и разберемся в реальных тенденциях и перспективах 2014 года. Даже на первый взгляд все они в итоге сводятся к одному знаменателю – тяжелой, напряженной, зачастую неблагодарной работе, причем без видимых быстрых результатов. Только так можно пережить этот год без особых потерь и заложить хорошие основы для будущих лет.

Олимпиада

Олимпиада – это то, что будет определять жизнь страны в первой четверти года. В последние годы на проведение сочинской Олимпиады брошены колоссальные средства, и в этом году будет сделано все, дабы эти вложения окупились. Информационная поддержка Олимпиады будет невероятной, ни одного дня за следующие два-три месяца не пройдет без известий из Сочи.

Ожидается немало трудностей и не­удач. Если даже не брать во внимание демонстративный отказ некоторых зарубежных руководителей посетить Олимпиаду, остается действительно реальной проблема с обеспечением ее безопасности. Предновогодние волгоградские теракты выявили твердое намерение известных групп, как в России, так и за рубежом, если не сорвать Олимпиаду, то хотя бы испортить ее. Именно поэтому самая тяжелая работа сейчас у спецслужб и полиции, которым придется вкалывать в ближайшие три месяца фактически без выходных и праздников. Будут серьезно ужесточены меры безопасности не только в Сочи, но и по всей России, особенно на вокзалах и аэропортах.

Что же касается спортивных достижений, то на высокие результаты рассчитывать не стоит. В самом лучшем случае на этих играх России светит третье место в общекомандном зачете. Наиболее же реалистичный прогноз – пятая-шестая позиция. После чего последует ряд оргвыводов с демонстративными отставками чиновников от спорта, руководителей федераций и тренеров.

Политика

Действующая власть постарается максимально подчеркнуть и использовать успехи Олимпиады, оппозиция – ее провалы. На фоне призывов к проверке эффективности расходов на Олимпиаду обострится антикоррупционная кампания, и вслед за чиновниками от спорта своих постов лишатся чиновники от строительства. И правящая партия, и оппозиционные будут использовать фактор Олимпиады во всех предстоящих выборах текущего года. Одних только губернаторских планируется не менее 14, причем в большинстве из них действующие главы регионов собираются принять участие. Однако, в отличие от прошлых лет, победа не дастся им легко, тем более автоматически. Прошлый год доказал, что яркие харизматические лидеры вполне способны выигрывать там, где резко падает популярность действующей власти.

Тем не менее, ресурсы правящей партии и слабость оппозиции таковы, что даже при стерильно честных условиях и полной самоотдаче всех участников выборов можно уверенно прогнозировать, что в целом по стране не менее 70 процентов действующих чиновников всех уровней сохранят свои посты и переизберутся на новый срок. Еще 20 процентов мест наверняка займут новые кандидаты, но тоже от правящей партии. И только 10 процентов достанется оппозиции.

Экономика

Во второй половине года, если не случится ничего неожиданного и экстраординарного, на первый план выйдет экономика. Замедление ее роста стало настолько очевидным, что даже самые завзятые оптимисты в правительстве признали его и на текущий год заложили рост ВВП не более 3 процентов. Большинство же экспертов и аналитиков сходится на том, что рост экономики в нынешнем году не превысит 1 процента, а то и вовсе будет отсутствовать. Будет слабеть и рубль. Хотя обвала не случится: к этому нет никаких предпосылок, и Центробанк уверенно контролирует ситуацию на рынке.

Более того, ослабление рубля многими рассматривается в качестве меры по поддержке экономики наряду с провозглашенным в конце прошлого года курсом на деоффшоризацию, ускоренным финансированием масштабных инфраструктурных проектов и перевооружением армии. Именно в этом году, по оценке некоторых специалистов, в России может произойти переход к несырьевой экономике. Нефтегазовый сектор более неспособен генерировать прибыль, необходимую для роста и развития всей страны. А вот военно-промышленный комплекс и связанные с ним инновации, ЖКХ с необходимыми энергосберегающими технологиями, развитие транспортной инфраструктуры и возвращение капиталов и налогов из зарубежных оффшоров в Россию могут не только вновь запустить экономический рост, но и послужить его локомотивом на протяжении нескольких последующих десятилетий.

Перестройка

Эта необъявленная и многими даже не осознаваемая перестройка экономики страны, перевод ее на новые, несырьевые, рельсы станет основным стержнем 2014 года. Именно в этом году еще можно затеять масштабные, подчас болезненные, преобразования; потом это будет политически нецелесообразно и опасно. Уже в 2015-м начнется подготовка к новым парламентским выборам, а потом и к президентским, и раздражать народ непопулярными мерами, которые дадут положительный эффект лишь через несколько лет, никто не решится. Именно в наступившем году станет особенно очевидным приоритет ускоренной модернизации экономики над поддержанием общего относительного благополучия. В этом году, и никогда впредь, рост зарплат и пенсий не будет опережать рост ВВП и производительности труда. Те, кто надеются легко и быстро повысить свое материальное благополучие, могут забыть об этом. Лишние деньги, если таковые и останутся, государство отныне будет направлять не на опережающее повышений пенсий и зарплат, а на развитие хозяйства. И это последний год, когда подобные перемены можно если не продекларировать, то хотя бы инициировать.

Внешняя политика

Целям этой перестройки будет служить и вся внешняя политика в текущем году. Любая нестабильность в мире – хоть локальная, хоть глобальная – может прервать нынешнюю модернизацию страны, и, возможно, уже навсегда. Именно поэтому российская внешняя политика направлена на предотвращение любых возможных войн и противостояний как по периметру границ страны, так и в любых других регионах. Россия старается гасить любые конфликты на корню или, хотя бы, не дать им разрастаться. Это вполне явная, четкая и определенная политика, которая начинает встречать все больше понимания и одобрения за рубежом.

Весь нынешний год российская дипломатия будет стараться закрепить и развить успехи и победы прошлого года. Будет продолжена работа по урегулированию сирийского конфликта, которая с большой вероятностью закончится соглашением между Асадом и умеренными деятелями от оппозиции. Предотвращена и очередная эскалация напряженности вокруг Ирана, и угроза новой войны на Ближнем Востоке вновь отодвинута на неопределенный срок. В конце года американцы окончательно выведут свои войска из Афганистана, и России вновь придется усилить свое присутствие в Средней Азии. Хотя бы для того, чтобы предотвратить намечающийся конфликт между Киргизией и Таджикистаном. Будет продолжена работа по укреплению позиций на Украине, где до сих пор еще ничего не ясно и только в этом году должна появиться хоть какая-то определенность. И, самое главное, в 2014 году вступит в завершающую стадию формирование ЕЭС: к марту будет подготовлен союзный договор, который лидеры России, Беларуси и Казахстана должны будут подписать летом. Если это произойдет, появится организация с принципиально новым уровнем интеграции и взаимодействия – Евразийский экономический союз.