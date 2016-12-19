Архив номеров — №3 от 16.01.2014
Энергопаёк
Социальная норма потребления электроэнергии, введенная в прошлом году в нескольких регионах Российской Федерации, вызвала у многих жителей, мягко говоря, негативную реакцию. Люди начали жестко экономить. Причем придерживаться правила «Уходя, гасите свет» оказалось явно недостаточно. Пришлось отказываться от некоторых электрических приборов. В первую очередь, — электрочайников и микроволновок. Пользование кондиционером и вовсе стало непозволительной роскошью.
Напомним, социальная норма потребления введена в шести регионах России в качестве эксперимента. В будущем соцнорму планируют внедрить на всей территории страны, а не за горами и то время, когда норматив потребления распространят на другие блага цивилизации. Между тем норматив в регионах, где стартовал пилотный проект, уже получил непопулярные прозвища — «энергопаек» или «тариф-лучина».
Инфографика: Социальная норма потребления электроэнергии в России
В Нижегородской области, где с нормативом на электроэнергию пришлось смириться еще несколько лет назад (в этом отношении мы оказались впереди), норма составила всего-навсего 50 кВт на человека. Уложиться в такие рамки оказалось не под силу даже самым экономным.
Между тем, по мнению разработчиков эксперимента, повсеместное введение социальной нормы должно научить нас экономить. Интересно, что, по статистике, население России и так потребляет электроэнергии в 2 раза меньше, чем жители Германии и Франции, в 4 раза меньше, чем население Финляндии, и в 5 раз меньше, чем жители Америки. Да и установка приборов учета уже активно стимулирует нас к экономии.
Кроме того, нововведение позволит уйти от перекрестного субсидирования. Считается, что сейчас владельцы жилья платят гораздо меньше, чем реально стоит один киловатт электроэнергии, доведенный до потребителя. Пока разницу покрывает бизнес. Введение соцнормы на территории России должно снять этот груз затрат с реального сектора экономики.
В общем то, спорить с тем, что экономия ресурсов — объективная необходимость, да и вопросы экономического характера тоже требуют решения, никто не собирается. Однако норма потребления должна быть реальной, чтобы, экономя, людям не пришлось жить при лучине. Совершенно очевидно, что не принесут желаемого результата и непосильные платежи. Уже сегодня долги только населения Нижегородской области за жилищно-коммунальные услуги составляют порядка 3 млрд рублей.
Представители Общероссийского народного фронта тоже выступают за разумные нормативы. В конце прошлого года по стране прошла целая серия круглых столов, на которых горячо обсуждали эксперимент по введению соцнормы. Споры, дискуссии и поиск золотой середины продолжаются.
P. S. С сентября 2013 года одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды Нижегородской области оплачивают всю электроэнергию по льготному тарифу.
Мнения
Владимир ПУТИН, Президент России:
— Социальное нормирование проводится сегодня в нескольких регионах в виде эксперимента и только в одном, чрезвычайно важном, но все-таки в одном сегменте — электрообеспечения. То, что сейчас Общероссийский народный фронт занимается этим вопросом, анализирует его, очень важно, потому что именно по результатам этого эксперимента должны быть приняты решения о том, что в этой сфере делать дальше и по другим направлениям, в частности по теплу. Пока мы не будем с этим спешить, потому что есть известные социальные риски. Изначально идея как раз не заключалась в том, чтобы увеличивать тарифы. Идея заключалась в том, чтобы рационально использовать имеющийся у нас ресурс, создавать условия для повышения качества предоставляемых услуг.
Анатолий СОКОЛОВ, сопредседатель регионального штаба Нижегородского отделения Общероссийского народного фронта:
— Проведенное нами анкетирование показало негативное отношение людей к введению социальной нормы потребления. Норму 50 кВт/ч на человека, установленную для жителей области, население считает необоснованно низкой. Первая задача для общественности и экспертного сообщества — выработка приемлемого для граждан норматива электроэнергии, распространяемого по сниженным ценам в рамках социальной нормы потребления. Надо также учесть, что даже при существующем положении вещей многие люди влезают в долги по оплате коммунальных услуг: цены растут в отличие от оплаты труда. Высок риск того, что введение механизма социальной нормы потребления как практики может серьезно осложнить и без того непростое положение граждан.
Источник: Инфографика Станислава Редошкина
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