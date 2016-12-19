Стали больше забивать

В начале нового года торпедовцы показали результативную игру – 19 шайб в основное время четырех матчей.

Напомним, что в конце 2013-го нижегородцы проиграли дома «Ак Барсу» – 4:6, в Донецке одолели по буллитам «Донбасс» – 3:2, а в Минске капитулировали перед аутсайдером Западной конференции «Динамо» – 0:4. И вот наступил 2014-й…

«Торпедо» - «Автомобилист» (Екатеринбург) 4:3б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). 3 января. КРК «Нагорный». 5250 зрителей.

Голы: 0:1 – Малыхин (Лепистё, Лазарев, 2.06, бол.). 1:1 – Краснослободцев (Галузин, Кулёмин, 9.29). 2:1 – Хиетанен (Паршин, Валентенко, 12.57, бол.). 2:2 – Мегалинский (37.57). 2:3 – Чернов (Мегалинский, Лепистё, 48.49, бол.). 3:3 – Салминен (Григорьев, Вольский, 59.44). 4:3 – Паршин (решающий буллит).

«Торпедо»: Коваль; Хиетанен – Макаров, Бернацкий – Валентенко, Денисов – Григорьев, Белохвостиков; Паршин – Иммонен – Салминен, Спиридонов – М. Потапов – Вольский, Краснослободцев – Галузин – Кулёмин, Двуреченский – Бадюков – Жарков.

Штрафное время: 6 (Спиридонов, Григорьев, Салминен) – 14.

В первую очередь отметим возвращение в строй Александра Макарова, впервые выступал за «Торпедо» Никита Двуреченский. А вот третий матч Максима Спиридонова стал и последним: последовало расторжение контракта.

Спасение хозяев от поражения произошло за 16 секунд до конца третьего периода, когда Виталия Коваля не было у нас в воротах. Подменить его в этой встрече при необходимости был готов Михаил Демидов: Сергей Машковцев отправился в ХК «Саров», а Георгий Гелашвили продолжал восстанавливаться после травмы, как и капитан команды Вадим Хомицкий. В серии буллитов, закончившейся 2:1, отличились Яркко Иммонен и Денис Паршин. Кстати, 11 января Паршин и Юусо Хиетанен сыграли за сборную Востока в Матче звезд КХЛ, Денис забросил в Братиславе две шайбы.

«Торпедо» - «Югра» (Ханты-Мансийск) 4:5 (1:1, 2:3, 1:1). 5 января. 5300 зрителей.

Голы: 0:1 – Хвостов (Ситников, Жуков, 9.55, бол.). 1:1 – Кулёмин (Галузин, 17.27). 1:2 – Ситников (Жуков, Смоленяк, 21.23). 2:2 – Валентенко (Хиетанен, Салминен, 24.04, бол.). 3:2 – Салминен (Иммонен, Макаров, 26.48, бол.). 3:3 – Савинайнен (Меларт, 30.06, бол.). 3:4 – Савинайнен (Булянский, 37.57). 4:4 – Краснослободцев (Галузин, 45.17). 4:5 – Булянский (Диксон, 46.04).

«Торпедо»: тот же состав, с А. Потаповым вместо Спиридонова.

Штрафное время: 8 (Двуреченский, Паршин, Бернацкий – по 2, плюс нарушение численного состава) – 10.

Петерис Скудра после матча сказал: «Увы, при такой игре вратаря тяжело рассчитывать на победу. Коваль должен разобраться в себе, поскольку голкипер такого уровня не имеет права так действовать. У Виталия хороший контракт, но он его не отрабатывает». Однако справедливости ради нужно подчеркнуть, что и защита была не на высоте…

Между тем в торпедовском нападении перед этой встречей появился Роман Людучин (4.05.1988, рост 183 см , вес 93 кг ). Воспитанник пензенского «Дизеля» выступал, в частности, за «Спартак», «Локомотив» и «Нефтехимик». В текущем сезоне Людучин провел в «Нефтехимике» 26 матчей и набрал 13 очков (6+7), а всего в КХЛ до перехода к нам на его счету было 249 игр и 112 очков (55+57).

«Торпедо» – «Авангард» (Омск) 5:3 (1:2, 2:1, 2:0). 7 января. 5225 зрителей.

Голы: 0:1 – Курьянов (Широков, Лямин, 12.25). 0:2 – Блатяк (Ружичка, Пережогин, 13.32, бол.). 1:2 – Вольский (Хиетанен, 15.55, бол.). 1:3 – Ружичка (Попов, 21.09). 2:3 – Двуреченский (Бадюков, 25.26). 3:3 – Паршин (Иммонен, 35.01). 4:3 – М. Потапов (Хиетанен, Паршин, 47.33). 5:3 – Паршин (Галузин, Хиетанен, 59.24).

«Торпедо»: Демидов; Хиетанен – Макаров, Бернацкий – Валентенко, Лукин – Денисов, Белохвостиков; Вольский – Иммонен – Салминен, Паршин – Галузин – Краснослободцев, Людучин – М. Потапов – Кулёмин, Двуреченский – Бадюков – Жарков.

Штрафное время: 12 (Лукин, Денисов – по 4, Белохвостиков – 2, плюс нарушение численного состава) – 14.

Неплохо дебютировали и запомнившийся нацеленностью на ворота Людучин, и Михаил Демидов. Дали результат перестановки в звеньях: нашедшие новых партнеров Денис Паршин и Войтек Вольский были хороши. А разве не хорош был исполняющий обязанности капитана Максим Потапов, забивший Андрею Мезину после сольного прохода? К счастью, после полученного в первом периоде удара о борт Максим смог продолжить игру.

«Ребята просто красавцы! Они были единым целым и сыграли в очень хороший хоккей», – не скрывал эмоций Петерис Скудра.

«Торпедо» - «Барыс» (Астана) 7:2 (1:1, 4:1, 2:0). 9 января. 5500 зрителей.

Голы: 1:0 – Паршин (Денисов, Краснослободцев, 7.03). 1:1 – Жайлауов (Антропов, Старченко, 15.40, бол.). 2:1 – Иммонен (Макаров, 27.03, бол.). 3:1 – Салминен (Иммонен, Вольский, 29.03). 3:2 – Доус (Боченски, Ландин, 32.03, бол.). 4:2 – Галузин (Краснослободцев, Хиетанен, 33.03). 5:2 – Вольский (37.32). 6:2 – Денисов (Вольский, Людучин, 43.17, бол.). 7:2 – Григорьев (Краснослободцев, Галузин, 52.58).

«Торпедо»: состав тот же, Григорьев вместо Лукина.

Штрафное время: 10 (Салминен – 4, Иммонен, Григорьев, Валентенко) – 12.

Наши противостояли самой результативной команде КХЛ – до этой встречи она забросила 156 шайб в 42 матчах. И вообще «Барыс» смело можно назвать открытием сезона. Но умом «Торпедо» не понять: то оно блекло выглядит на фоне «Югры», то феерически – на фоне «Барыса». Второй период был просто песней, да и в третьем, когда, казалось, всё уже ясно, нижегородцы демонстрировали полную самоотдачу и яркую игру.

– Мы много работаем над атакой. Ребята начинают чувствовать себя увереннее, повышается концентрация при нанесении решающего броска, поэтому стали больше забивать, – прокомментировал Петерис Скудра.

Вчера, 13 января, торпедовцы на чужой площадке встретились с «Атлантом», также на этой неделе у них матчи с «Локомотивом», «Северсталью» и СКА.