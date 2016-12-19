Золотое признание

С нового года наше издание будет украшать Знак отличия, подтверждающий, что «Нижегородская правда» вошла в российский «Золотой фонд прессы-2014».

Сообщение об этом пришло из Москвы в четверг и стало для нас великолепным новогодним подарком. От имени директора проекта Ольги Бычковой мы получили не только добрую весть, поздравления, но и пожелания процветания, стабильности, новых ярких событий и незабываемых встреч. Многое из этого просто невозможно без вас, наши дорогие читатели, добрые друзья. Поэтому мы считаем это нашей общей победой, с которой вас и поздравляем! Награждение изданий, вошедших в список победителей, вручение Знака, сертификатов, дипломов и призов состоится уже в следующем году в рамках Делового форума российских средств массовой информации «Качественная пресса России и перспективы ее развития» в Москве.