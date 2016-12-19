Вы откуда?

Сказочный персонаж в красной шубе с белой бородой. Откуда он взялся?

Предки любимого детворой Деда Мороза отыщутся в древней славянской мифологии. Это языческие божества Студенец, Трескун, Мороз. Христианство же принесло вполне реальный прототип – святителя Николая Чудотворца. По преданию, архиепископ Мирликийский был очень добр, во всем помогал людям и особенно любил детишек.

Позднее он был причислен христианской церковью к лику святых. И на Святой Руси было множество храмов в честь Николая Угодника. В году было два праздника в честь святого: Николы вешнего, 22 мая, и Николы зимнего, 19 декабря. На Николу, а затем и на Рождество и Новый год детям дарили подар­ки.

Дед Мороз советской эпохи соединил в себе мотивы славян­ских сказок и христианских преданий. Суро­вый, разгуливающий в компании Солнца и Ветра, сковывающий льдом реки и пруды, морозив­ший встречных мужиков и баб, он предстал теперь в несколько иной ипостаси – добродушного дедушки, с мешком, полным по­дарков для малышей. Строгий Дед Мороз показан в сказке Островского «Снегурочка» и поэме Некрасова «Мороз Красный Нос». Добрый и справедливый – в мультфильмах советского периода и известной киносказке «Морозко».

А Снегурочка? Откуда она? Оказывается, тоже из русского фольклора. Юная красавица в шубке и восьмилучевом, с серебром и жемчугом, похожем на крестьянс­кий кокошник головном уборе отразила народные взгляды на нравственную чистоту и целомудрие. Оба новогодних персонажа стали частью нашего национального сознания. А вот Санта Клаус в колпаке и халате вместо шубы на Руси не прижился. Другое дело – Дед Мороз и Снегурочка.