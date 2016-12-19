Сила старого полиса

К концу года многие вспомнили о необходимости замены старого полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) на бланк нового образца. В офисах страховых компаний, занимающихся их выдачей, – приличные очереди. Однако документ не поздно обменять и в будущем году. До конца 2014-го старые (розовые) карточки ОМС будут действительны наравне с новыми.

Заменить полис можно в любое удобное время. Для этого достаточно прийти в офис одной из четырех страховых медицинских компаний, действующих на территории региона, со старым документом, паспортом и пенсионным свидетельством. Чтобы оформить полис на ребенка, требуются паспорт родителя и свидетельство о рождении.

Как нам рассказали в одной из страховых компаний, новый полис можно по желанию оформить в одном из двух вариантов – в бумажном или пластиковом. Пластиковая карточка должна быть с вашей фотографией. Фотографируют на полис прямо в офисе компании бесплатно. После оформления всех бумаг клиенту на руки выдается временный документ, который будет действовать, пока идет оформление нового. Срок его изготовления – 30 рабочих дней.

Но в некоторых случаях старый полис требует немедленной замены. Например, если срок его действия истек 30.06.2010 года. Позаботиться об оформлении полиса надо тем, у кого никогда раньше его не было (это касается и новорожденных детей), а также в случаях, если вы поменяли фамилию, переехали из другой области или являетесь иностранным гражданином и срок действия вашего полиса истек. О действительности своего документа можно узнать в страховой организации, выдавшей его, или на сайте ТФОМС Нижегородской области www.tfoms.nnov.ru в разделе «Проверка действия полиса».

Поменять полис следует и в случае, если вы хотите сменить страховую компанию. Делать это можно раз в год. Страховщики будут отвечать за качество оказываемой вам медицинской помощи. К ним можно обращаться и для разрешения конфликтов между медучреждением и клиентом, например, если пациенту отказывают в оказании медпомощи в другом регионе.

До конца 2014 года медицинские учреждения, участвующие в программе ОМС, обязаны принимать граждан как с новым, так и со старым медицинским полисом.