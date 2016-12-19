Санаторий не отменяется

В редакцию «Нижегородской правды» обратился 58 летний инвалид второй группы из Шахуньи Александр Юрьевич Русов:

- Мне уже не первый год предлагают путевку в местный санаторий. Я бы с удовольствием поехал, но один из врачей нашей районной больницы категорически отказывается выписывать справку, что состояние моего здоровья позволяет отдых в санатории. Видимо, не хочет брать на себя ответственность.

Я страдаю эпилепсией. Дважды в год ложусь в стационар - в Нижегородскую областную психоневрологическую больницу № 1. Мой лечащий врач Ирина Викторовна Петри, которой хочу выразить благодарность за лечение (как и Шахунскому отделению «Скорой помощи»), выдала еще в прошлом году справку, что я «могу проходить курс лечения в местном санатории». Но, несмотря на это, все равно местные медики меня не пускают на отдых. И в сентябре этого года я снова вынужден был отказаться от путевки.

Обращаюсь с просьбой: помогите, пожалуйста, решить проблему.

Мы связались с главным врачом Шахунской центральной районной больницы Сергеем Николаевичем Золотовым и рассказали о ситуации. Он пообещал разобраться. Через некоторое время в редакцию пришел ответ:

«В письме Русова А. Ю. факты об отказе в направлении его на санаторное лечение изложены не совсем верно. Направление производится на основании заключения индивидуальной программы реабилитации, разрабатываемой бюро медико­социальной экспертизы (БМСЭ), в котором инвалид проходил освидетельствование, а не на основании мнения лечащего врача.

В январе 2013 года Русов А. Ю. по его просьбе направлялся в БМСЭ № 23, где ему была ранее установлена инвалидность. По заключению экспертизы санаторное лечение Русову А. Ю. в индивидуальной программе реабилитации рекомендовано не было. 02.12.2013 года выдана справка о нуждаемости в лечении в Сявском санаторно­реабилитационном центре».

Александр Русов подтвердил, что ему выдали необходимую справку и он отнес ее в районное управление соцзащиты. Там, сказали нам по телефону, инвалида поставили на очередь в санаторий на 2014 год. Надеемся, больше никаких препятствий не будет.