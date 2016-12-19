Экология культуры: без шумовых эффектов

Вопрос на засыпку: велико ли расстояние между научным российским институтом прикладной физики на Ульянова в Нижнем Новгороде и одной из известных психиатрических клиник, расположенной на той же улице? Если географически — всего-навсего узкая дорога, преодолеть которую — минутное дело. Но можно посмотреть на этот путь в другом измерении. И в нем он окажется еще короче…

Между наукой и психбольницей

Это другое измерение — культурная сфера. По мнению политолога и постоянного эксперта «НП» Евгения Семенова, культура является той самой тонкой прослойкой, которая сегодня может быть очень незаметно стерта. И тогда разница между психушкой и академическим институтом физики не будет заметна. Эта метафора родилась в понедельник на заседании Общественной палаты Нижегородской области, где впервые в таком расширенном составе участники обсуждали проблемы и развитие культурной политики региона. Образ резкий, жесткий, но вполне уместный. Ибо именно культура всегда считалась и психологической защитой, и мерилом здоровья общества, и залогом развития государства.

Эту мысль не раз подчеркивал в своем выступлении заместитель председателя комиссии по вопросам развития науки, образования и культуры Общественной палаты, ректор Нижегородской государственной консерватории имени Михаила Глинки Эдуард Фертельмейстер. Да, в последнее время в этой сфере наметились заметные подвижки. Однако проблема настолько глубока, что требует более решительных и масштабных, если хотите, стратегических действий. Которые невозможны без обсуждения и принятия решений на уровне Законодательного собрания, губернатора, руководства города.

— На высокую планку культуры должно работать всё: и образование, и экономика, и социальные институты, — уверен Эдуард Борисович. — Культура удерживает людей, не позволяя им выходить за рамки норм поведения. Она позволяет чувствовать себя человеку более тонко — сопереживать, ценить красоту мира. Он должен с малых лет не только правильно говорить и писать, но и правильно чувствовать.

Гуманизация по-китайски

Не стоит спорить: эстетическое развитие детей всё активнее внедряется в образовательный и воспитательный процессы. В том же Нижнем Новгороде широкая сеть школ музыкальных, искусств, других учреждений дополнительного образования… Но радужная картинка мгновенно смазывается, уступая место мрачным тонам, если посмотреть, в каком плачевном состоянии находятся некоторые из них. Достаточно вспомнить вокально-хоровую школу «Жаворонок», созданную 48 лет назад. До сих пор она находится в сыром полуподвале, который в этом году затопило. Удивительный Камерный музыкальный театр имени Степанова не имеет своего помещения, арендуя площади в ДК. По-прежнему не решен вопрос о строительстве нового здания театра оперы и балета…

— У нас единственный город, не имеющий центральной специальной музыкальной школы для особо одаренных детей при консерватории, — констатирует эксперт. — И вроде заинтересованность власти есть, а вот результата — нет. Как нет средств на музыкальные инструменты, оборудование. А зарплаты педагогов и сотрудников печально малы.

Эдуард Борисович тысячу раз прав: личность, в том числе творческую, всегда создает среда, в которой она формируется. С другой стороны, личность воздействует на среду и ее преобразует. Кстати, за примерами понимания этого на уровне государства ходить далеко не надо. В нашей консерватории около 130 иностранных студентов. В основном граждане Китая. Эта страна посылает к нам молодых талантливых людей учиться, чтобы поднять свою культуру, вкладывая в это направление большие средства. Руководством Китая взят курс на гуманизацию образования. Там полагают, что культура и искусство являются важной составляющей развития цивилизованного общества.

Комиссия, проанализировав ситуацию в регионе самым тщательным образом, высказала ряд предложений по ее стабилизации и улучшению. Первым пунктом прозвучало создание совета по культурной политике при губернаторе, причем не как очередного коллегиального органа, а института с определенным набором прав, полномочий и обязанностей.

По Покровке со словарем

Впрочем, говорить о том, что планка нашей культуры опущена ниже некуда, все-таки, наверное, преждевременно. Всего лишь один факт: загрузка нижегородского театра «Комедiя» составляет 92 процента. Для сравнения: в Москве у Олега Табакова — 97. В наши театры народ ходит, и это очевидно для всех, кто там бывает. Однако культура — это не только театры, у которых, к слову, тоже множество проблем. Есть целый пласт, составляющий базу воспитания и образования наших детей.

«Мы делаем многое, исходя из возможного» — эта мысль, прозвучавшая на заседании из уст министра культуры области Сергея Горина, с пониманием транслировалась участниками не раз. Но при этом подчеркивалось: необходимо выстроить систему приоритетов, и делать это должны эксперты, мнение которых обязано быть ответственным. Поддержка фестивалей (Сахаровского, «Веселая коза»), мастеров, занимающихся художественными промыслами, новые цирк, планетарий в Нижнем Новгороде — всё это (честное слово, без намека на иронию) прекрасно. Но речь, опять же, об основах. И здесь важно всё. Начиная с экологии культуры. В частности, звуковой (а это тот часто разрушающий фон, который накрывает нас с телеэкранов или в тех же маршрутках). Или визуальной — как справедливо и с огромной болью заметил народный артист России Александр Познанский, у нас по Покровке нельзя пройти без словаря иностранных слов. Нигде родное слово так не унижается, как у нас.

Спорт любят больше?

Вообще, очень правильно подходить к вопросу комплексно. Нельзя же, ей-богу, рассматривать культуру в отрыве, скажем, от образования, от воспитательной работы в тех же школах. Нельзя не думать о том, через какие произведения следует поднимать вопросы нравственного выбора. Но, может, надо начать с начала. Тот же Александр Познанский заметил: правильно не деятелям искусства идти к власти, а представителям власти — в театры, потому что они не могут помочь тем, кого не знают.

— Давайте вспоминать то, что у нас было, — предлагает, в свою очередь, директор Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича Ольга Томина. — У многих ректоров, других руководителей учреждений науки и образования были свои места в нашем Кремлевском зале. Эти люди воспитывали студентов, демонстрируя собственный интерес к искусству. А людьми искусства велась очень активная и ответственная работа с учебными заведениями. У нас есть сорокалетний опыт проведения концертов для школьников. На это не нужны бюджетные средства. Это первое. Второе. Может, нам создать не совет по культуре, а региональный фонд поддержки культуры, в который все желающие смогли бы делать посильные взносы? Поверьте: у нас есть меценаты. Неужели трудно придумать какие-то меры морального их поощрения?

…Говорить о проблемах культуры можно бесконечно. Главное, чтобы все это не вылилось лишь в шумовые эффекты, было услышано теми, кому вопросы адресованы. Задать их губернатору, например, можно будет уже в феврале. По словам сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта, главного редактора «Нижегородской правды» Татьяны Метелкиной, именно тогда ОНФ планирует организовать большую встречу с Валерием Шанцевым по пяти темам. Культура и образование, разумеется, в списке. Кстати, именно там можно будет спросить и о том, почему, судя по объему делаемого, спорту уделяется внимания больше, чем культуре. Неужели только потому, что, как пошутил кто-то на встрече, просто наш глава региона больше любит спорт? В начале 2014-го, объявленного, напомним, в нашем регионе Годом культуры, разговор этот будет более чем актуален.