Кто пополнит кошелёк?

Можно, конечно, сесть и праздновать успех да вспоминать, что было в 2013 году. Но нижегородцы предпочитают долго на лаврах не почивать, а двигаться вперед. Сегодня, вспоминая вместе с нашими экспертами уходящий год, мы с их помощью и с помощью данных областного министерства экономики расскажем об инвестициях в производства, которые будут кормить нас в будущем, социальных программах, планах.

Приведем несколько примеров из того, что нас ждет в 2014 году. Именно в эти объекты инвесторы начнут или продолжат вкладывать средства.

Ардатовский район

Горно-обогатительный комбинат по производству обогащенных стекольных песков

Инвестиции: 780 млн руб.

Бор

Производство стеклопосуды. 3-я очередь

Инвестиции: 2688 млн руб.

Дзержинск

Фабрика по производству виниловых обоев

Инвестиции: 1390 млн руб.

Нижний Новгород

Серийное производство авиационной аппаратуры радиосвязи

Инвестиции: 259 млн руб.

Кстовский район

— Комплекс по производству поливинилхлорида

Инвестиции: 61366 млн руб.

— Реконструкция этиленовой установки ЭП-300

Инвестиции: 11600 млн руб.

— Производство технических газов

Инвестиции: 2525 млн руб.

Мнения

Наталия КАЗАЧКОВА, заместитель губернатора Нижегородской области:

— Одним из самых знаковых событий 2013 года стало проведение Второго международного бизнес-саммита, в рамках которого подписано 20 соглашений между правительством Нижегородской области и российскими, а также зарубежными компаниями на общую сумму 74 млрд рублей. Общая численность участников превысила 4500 человек, среди них 340 — иностранные делегаты, представляющие 27 стран мира.

Активно велась работа и в рамках Инвестиционного совета. Его процедуру прошли более 900 инвестиционных проектов, из них 720 одобрены. Суммарный объем инвестиций составил более 1 трлн рублей, инвесторы планируют создать более 39 тыс. рабочих мест.

В 2014 году мы планируем открыть предприятия, которые будут играть огромную роль в экономике региона: заводы по производству ПВХ «РусВинил», крепежных элементов для автомобильной и другой промышленности «А. Раймонд Рус», пластиковых автокомпонентов ООО «Борышев Пластик Рус», автокомпонентов «Матадор Аутомотив Рус», а также машиностроительное предприятие по производству металлургического оборудования «Даниели Волга».

Виктор КЛОЧАЙ, генеральный директор ОАО «Русполимет», сопредседатель Общероссийского народного фронта:

— По уровню производства и продаж 2013 год оказался достаточно фатальным для рынка сортового проката. Кроме того, загрузка электрометаллургического и кузнечно-прессового производств ОАО «Русполимет» была неполной в силу ряда субъективных и объективных причин. По объему продаж машиностроительного кольца в 2013 году мы сработали на уровне 2012 года, хотя планировали рост. Это тоже следствие общеэкономической ситуации в стране.

Пока же ожидания по макроэкономическим факторам большого оптимизма не внушают, но мы очень рассчитываем на правительство как федеральное, так и Нижегородской области, на то, что будут приняты дополнительные меры финансового оздоровления экономики. В целом мы видим реальные шаги, которые предпринимаются в части технического перевооружения и модернизации отраслей. Это вселяет уверенность в то, что 2014 год будет лучше 2013 года.

Александр КИСЕЛЕВ, глава администрации городского округа Бор:

— 2013 год для нашей территории был очень удачным, свершилось много долгожданных событий, основным из которых стало 75-летие города Бора. В день празднования мы открыли Борский бизнес-инкубатор и музей военной техники.

А самым долгожданным событием, на мой взгляд, стало освящение старейшего Николо-Знаменского храма. В его восстановлении заслуга многих жителей Бора. В этот год распахнули свои двери новый детский сад «Боровичок», а счастливыми новоселами стали 35 детей-сирот и 21 молодой специалист.

Успехи наших сельхозпроизводителей отмечены штандартом губернатора, а системная работа по благоустройству принесла победу в конкурсе на самый благоустроенный пункт Нижегородчины.

В наступающем году мы ставим себе не менее амбициозные планы, связанные в первую очередь с исполнением указов президента. В бюджете округа заложены средства на повышение заработной платы бюджетникам, в 2014 году планируем открыть еще 2 детских сада, а также активно приступить к расселению аварийного фонда. Но главную перспективу развития борской территории связываю со строительством второго Волжского моста, который позволит в разы повысить привлекательность нашего муниципального образования.

Елена ЛЕБЕДНОВА, глава местного самоуправления городского округа город Первомайск:

— Мы отметили двойной юбилей — 160 лет со дня основания поселения и градообразующего предприятия — ОАО «Транспневматика». В то же время это был первый год после преобразования Первомайского муниципального района в городской округ. Главный итог — жители, особенно сельские, не ощутили негативных изменений, а достигнутая экономия бюджетных средств пришлась как нельзя кстати. В 2013 году были сложности с исполнением бюджета, однако серьезных поводов для беспокойства я не вижу.

В следующем году мы продолжим возведение жилья для переселения из аварийного фонда, завершим строительство нового детского сада на 100 мест, продолжим газификацию населенных пунктов, будем активно заниматься вопросами благоустройства…

Конечно, все это делается для жителей, которые являются главным нашим достоянием. Социально активные, обладающие высокими профессиональными качествами, они помогают нам добиваться отличных результатов, так необходимых для дальнейшего развития и процветания.

Николай НОСКОВ, глава администрации городского округа Семеновский:

— Для городского округа Семеновский результаты уходящего года удовлетворительные. Вопреки ожиданиям радует сельское хозяйство: в связи с увеличением поголовья крупного рогатого скота мы ожидаем увеличения надоев на 15 процентов.

Конечно, не все удалось сделать. Например, мы так и не достроили лицей: его строительство заморозили из-за нехватки средств в областном бюджете.

В 2014 году у нас откроется турецко-российское предприятие «Кварцевые пески», в результате чего появится 60 новых рабочих мест. Само собой, это благоприятно скажется на социально-экономическом развитии городского округа.

Олег СОРОКИН, глава Нижнего Новгорода:

— Последние три года мы последовательно реализуем программы, носящие инвестиционный характер. И первая из них по социальной значимости и по масштабам — строительство детских дошкольных учреждений. В 2013 году начали строительство пяти, работы на четырех из них завершили в декабре. Считаю, что уходящий год стал переломным в решении проблемы очередности в детские сады в Нижнем Новгороде.

Не менее значимым событием стал запуск программы волнового расселения жителей ветхого и аварийного фонда. В этом году мы успели сделать немало: два дома на улице Цветочной сдали, пять начали строить. Только в трех домах на Маршала Казакова более 600 семей получат новые квартиры в 2014 году.

Также в 2014 году мы завершим строительство двух ФОКов в Московском и Приокском районах. И рассчитываем, что еще два комплекса появятся в Советском и Нижегородском районах. При этом будем заниматься и развитием дворового спорта. Но самое главное: начинаем новый год с принятым бюджетом города. От тех параметров, которые в него заложены, будет зависеть, по какому пути развития станет двигаться Нижний Новгород в 2014 году. Стартовые показатели на следующий год выше, чем в 2013 году: доходы предполагаются в районе 21 миллиарда рублей, а расходы — 23 миллиардов. Но к концу следующего годы сумма доходов значительно увеличится.