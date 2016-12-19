Гарнир с компьютерную мышку

Новогодние праздники – настоящее испытание нашего желудка на прочность. Разнообразные салаты, мясные и рыбные блюда, торты и пирожные – все это изобилие в самых невероятных сочетаниях способно спровоцировать и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, и отравление. Как сделать так, чтобы праздник не обернулся проблемами?

Готовим сами

К новогодней ночи большинство из нас традиционно режет салаты дома. И это правильно. В готовых, магазинных, по словам заместителя начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Марины Каяндер, очень благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий. Срок годности таких салатов – не более 12 часов с момента изготовления, и отследить этот момент в предпраздничной спешке не всегда получается.

Но и при домашней готовке не забывайте соблюдать определенный ряд правил. Тщательно мойте руки перед началом работы и после контакта с сырым мясом. Не забывайте использовать отдельные разделочные доски и ножи для «сырого» и «готового». Тщательно промывайте и ошпаривайте кипятком зелень, овощи и фрукты. В холодильнике не кладите на одну полку с готовыми блюдами сырое мясо и рыбу. Пирожные, торты с кремом храните только в холодильнике в соответствии со сроком их годности. Кстати, нельзя заниматься готовкой, если вы чувствуете себя плохо, особенно при диарее, тошноте и боли в животе.

Не голодайте, чтобы не объесться

К новогоднему застолью надо готовить не только стол, но и свой организм.

За двое суток до долгожданной ночи не ешьте перед сном красное мясо. По словам терапевта Елены Маловой, его непереваренные остатки вместе с принятым за столом алкоголем могут спровоцировать отравление.

Но голодать перед наступлением Нового года не следует. В промежутке между 20 и 21 часом необходим неплотный ужин, чтобы не переесть в праздничную ночь. С этой же целью не приходите в гости натощак. Можно съесть пару яблок и выпить стакан чая: клетчатка свяжет жиры и вместе с водой создаст ощущение сытости. Но помните: фрукты надо есть не менее чем за двадцать минут до основных блюд, чтобы не возникло брожения в желудке. Непосредственно перед праздничным ужином можно принять пару таблеток активированного угля.

Котлетка со смартфон

Застолье начните с легкого салатика, заправленного растительным маслом, чтобы запустить пищеварение и ускорить насыщение. Ешьте не спеша, тщательно пережевывайте пищу, тогда организм получит сигнал о сытости вовремя, а не когда мы уже переели. Время между моментом насыщения и сигналом о нем – 15–20 минут. Как советует диетолог Марина Лисина, после первой съеденной тарелки с закусками сделайте перерыв на четверть часа, чтобы понять, хочется ли вам еще угоститься чем-нибудь. Помните о том, что острые приправы, майонез сильно повышают аппетит. Правильный размер порции – мясное размером со смартфон и гарнир объемом с компьютерную мышку.

После часа ночи не ешьте мясо и рыбу. Желудок к этому времени «засыпает», и пища будет гнить в кишечнике. Если во время застолья появилось чувство тяжести в боку, значит, пора подвигаться, например, потанцевать, выйти на мороз и прогуляться. Боитесь, что можете переесть? Тогда заранее приготовьте вкусное снадобье. Возьмите лист подорожника большого, измельчите в тонкий порошок и смешайте с медом до вязкой консистенции. Принимайте в случае переедания по 1 столовой ложке каждые 15–20 минут.

Не снижай градус!

Из всего новогоднего алкогольного ассортимента лучше выбирайте один напиток. Особенно плохо отразится на следующий день на самочувствии «понижение градуса», то есть употребление сначала более крепкого, а потом более легкого спиртного.

А поутру они проснулись...

Если на следующее утро болит голова, выпейте стакан воды, через полчаса еще один. Вода выведет токсины из организма. Похмелье снимают борщ, овощной суп, щи. После сильного переедания ночью посидите денек на кефире и тертых яблоках.

Вернут вас в форму также творог, гречневая каша, отварная рыба. И не доедайте оставшиеся праздничные салаты – пусть они останутся в прошлом году.