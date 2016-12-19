Бацилла под названием «Театр»

Увлечение театром — дело заразное, и подвержены этой инфекции прежде всего самые близкие между собой люди. Нет, случаются, конечно, субъекты со стойким иммунитетом. Но это скорее исключение, чем правило.

Со своим будущим супругом Аркадием Чеботаревым познакомилась выпускница «звездного» курса Горьковского театрального училища (училась вместе с Евстигнеевым, Марашом, Вихровым, Белявским, Палеесом, Зиминым и другими ставшими впоследствии известными, и не только в нашем городе, театральными деятелями) во Владимирском драматическом театре. Там он тоже актерствовал. Но был наделен и еще одним даром — сочинительства. Писал стихи, пьесы, сценарии. Поэтому взял однажды да и поступил в Литературный институт имени Горького. Кстати, его изданную историческую драму в стихах «Иван Калита» высоко оценил преподававший в литвузе Илья Сельвинский. Со временем Аркадий Васильевич стал заведующим литературной частью театра во Владимире. А когда они с Ольгой Исааковной перешли в Рижскую драму, то продолжил эту деятельность и там.

Ольга Треймут, в свою очередь, блистала на сценических подмостках — сначала во Владимире, а потом в Риге. Во Владимирском театре за два сезона она сыграла около десятка крупных ролей, в частности Джульетту в шекспировской трагедии, Констанцию («Ночь ошибок» Гольдсмита), Катю («Варвары» Горького), Марию Ульянову («Семья» Попова), Надежду («Калиновая роща» Корнейчука).

В 1957 году Треймут вместе с Чеботаревым вернулась в наш город и связала свою дальнейшую судьбу с Горьковским (впоследствии Нижегородским) театром юного зрителя, на сцене которого воплотила более сотни самых разных образов. Поклонники театра до сих пор помнят ее Оксану в «Городе на заре» Арбузова, Поликсену и Людмилу в пьесах Островского «Правда хорошо, а счастье — лучше» и «Поздняя любовь», Простакову в «Недоросли» Фонвизина, Ниловну в спектакле «Иначе жить нельзя» по инсценировке романа Горького «Мать», Варвару в спектакле «Алеша Пешков» по инсценировке горьковского «Детства».

Аркадий Васильевич продолжал сочинять пьесы. Некоторые из них были поставлены в нашем Тюзе и других театрах страны. В спектакле «Подвиг» по драме Чеботарева, посвященной Валерию Чкалову, Треймут сыграла жену легендарного аса Ольгу Эразмовну Чкалову. Работал Аркадий Васильевич сценаристом на Горьковском телевидении и радио. Написал, к примеру, бесчисленное количество сценариев для популярной в те годы телепередачи «Шестой Б», которую он делал вместе со своим другом режиссером Михаилом Марашом. Долгие годы посвятил работе в редакции газеты «Горьковский рабочий», стал известным в нашей области театральным критиком, основал еженедельник «Рекламный вестник».

Подрастающие дочери тоже увлеклись театром. Старшая, Ирина, любила литературу и поэзию, успешно участвовала в разного уровня чтецких конкурсах — от школьных до областных. А младшая, Вера, занималась в театральном кружке в ДК им. Орджоникидзе под руководством Веры Горшковой. Писала поэтические композиции и сценарии новогодних праздников для ««Студии будущего», как тогда назывался этот кружок, со временем действительно превратившийся в Нижегородский детский театр «Вера». Одним словом, обе подхватили бациллу театра.

То, что театр — это не только праздник, радость и успех, Треймут и Чеботарев знали не понаслышке. Поэтому, когда Ирина затеяла было бросить филологический факультет университета им. Лобачевского и поступить в театральное училище, родители сделали всё, чтобы этого не произошло. И все же после окончания филфака Ирина Аркадьевна стала сначала заведующей педагогической частью, а потом — заведующей труппой детского театра и до сих пор (вот уже более 35 лет!) там работает.

Что касается Веры Арадьевны, то она тоже окончила филологический факультет университета. Будучи первокурсницей, не смогла отказать себе в удовольствии и почти год работала в бутафорском цехе ТЮЗа. Впоследствии стала журналистом, писала в нижегородских изданиях на разные темы, в том числе о театре и людях театра. В настоящее время — обозреватель газеты «Нижегородские новости».

Неоднократно приходилось оставлять Вере своих маленьких детей — сына Никиту и дочь Ольгу — с бабушкой. Ольга Исааковна к тому времени уже перестала выходить на сценические подмостки в силу возраста (взяла да и приняла однажды такое решение!), но с театром не рассталась. У нее скопилось много интересных материалов по истории театра, и решила она заняться созданием музея ТЮЗа. Аркадия Васильевича к тому времени уже не было в живых. Ольга Исааковна почти каждый день приходила в театр, и внуки — с ней. Так и выросли за кулисами, все спектакли смотрели по нескольку раз.

Между тем удивлению бабушки, да и родителей, не было предела, когда застенчивый от природы Никита, никогда не занимавшийся ни в каких театральных кружках, заявил вдруг классе в седьмом, что будет работать в театре. Причем кем угодно: хоть монтировщиком сцены, хоть помощником режиссера. К этому заявлению взрослые не отнеслись серьезно в надежде, что со временем мальчик забудет о своем намерении. Какое там?!

Чем старше становился Никита, тем дольше пропадал в театре. Часами просиживал у осветителей или в радиоцехе. Выполнял любую работу, вплоть до того, что подметал сцену. В ТЮЗе до сих пор вспоминают, как он, будучи пятиклассником, забирался на колосники (вместо бутафора, оказавшейся в «интересном положении») и в течение всего спектакля разбрасывал оттуда «снег». Доставалось тогда подчиненным от бывшего директора театра Нины Ивановны Головлевой: а что если мальчишка вдруг сорвется и упадет вниз?! Но Никите все было нипочем… После одиннадцатого класса он окончательно решил поступать в театральное училище, и мама с бабушкой ничего уже не смогли сделать.

Четвертый сезон работает Никита Александрович Чеботарев актером в Нижегородском театре юного зрителя. Играет много, увлеченно, и неважно, главную роль, второстепенную или в массовке. Не отказывается и от вводов, то есть по-прежнему выручает театр, если того требуют обстоятельства. Играет Никита доктора Борменталя в «Собачьем сердце», Принца в «Спящей красавице», Трубадура в «Бременских музыкантах», добермана Аргуса в спектакле «Про собак», главного героя в «Счастье моём» и друга главного героя в «Ужине дураков», мальчика-дауна в «Калеке с острова Инишмаан», и в каждой роли на него интересно смотреть. Он заразителен, живет на сцене, старается не повторяться в разных образах, а главное, получает удовольствие от того, что делает на сцене. По словам народного артиста России Валерия Никитина, Никита очень гармоничен, в нем все удачно сочетается: голос, рост, фигура, выразительные глаза и присущая ему внутренняя чистота, непосредственность и органика.

В уходящем году Никита Чеботарев стал лауреатом премии «Нижегородская жемчужина».

Бабушка, которая даже не подозревала, что у нее растет внук-артист, наконец, кажется, поверила в него и радуется его успехам. Не потому ли Ольга Треймут в свои 86 лет так лихо отплясывала под сукачевский шлягер «Моя бабушка курит трубку…» на юбилейном вечере театра, которому посвятила около полувека своей жизни?!