Виды на жительство

В столице Приволжья впервые приступили к разработке концепции программы «Зеленая политика Нижнего Новгорода». Более того, власти уверены: именно эта политика волнует горожан гораздо больше, нежели все остальные.

Создание комфортной городской среды и условий для жизни людей на территории Нижнего Новгорода стало одной из основных тем обсуждения на последнем оперативном совещании в мэрии. Вышеупомянутой концепции отводится в этом формировании чуть ли не основная роль. По словам главного архитектора города Виктора Быкова, ее цель в создании непрерывной сети озелененных зон в структуре мегаполиса, модернизация его рекреационного комплекса и внутриквартальных озелененных территорий.

Но озеленение – лишь часть архитектурного облика Нижнего. Да, сегодня к нему немало претензий. Активная точечная застройка центра, практиковавшаяся несколько лет назад, сделала свое дело. Некогда гармоничные ансамбли старого города, беспорядочно разбавленные пафосными современными зданиями, приобрели где-то нелепый, а где-то и просто вызывающе-пошлый вид. Впрочем, примеры бережного отношения к старине у нас, по счастью, тоже имеются. Достаточно вспомнить преобразившиеся улицу Рождественскую и Нижне-Волжскую набережную. Судя по всему, сейчас у власти появилось четкое видение того, как должна строиться градостроительная политика в Нижнем Новгороде на историческую перспективу. Главное – в этом вопросе сразу же закладываются социально ориентированные решения.

На оперативке глава администрации города Олег Кондрашов особо подчеркнул: при проектировании и строительстве тех или иных объектов, расположенных в пределах так называемых «красных линий», необходимо формировать единый архитектурный облик на десятилетия вперед. И прежде всего нужно добиваться изменения отношения инвесторов и профессиональных архитекторов к реализации своих архитектурных решений. Проекты должны складываться в единую композицию, а не представлять собой обособленное строение, не вписывающееся в архитектурное пространство города.