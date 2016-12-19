Слово президента

Один час десять минут. 1100 журналистов. Десятое по счету выступление. Основные задачи на ближайший год, которые должна решить для себя наша страна. Эти четыре предложения характеризуют Послание президента Владимира Путина, произнесенное им перед сенаторами в 20-ю годовщину российской Конституции.

В отличие от прошлого года, президент говорил кратко и емко. Обозначал конкретные проблемы и намечал пунктиром пути их решения. Детальная разработка же поручалась ответственным ветвям власти и конкретным ведомствам.

Основная мысль Послания, упрощая, примерно такова: Россия — самостоятельное, уверенное в себе государство, которое, несмотря на грозящий всему миру экономический кризис, должно развиваться, сосредоточивая ресурсы в себе и используя их крайне аккуратно и эффективно. Россия — правовое, демократическое государство, основой которого являются традиционные ценности: семья и человек.

Так как анализировать выступление можно бесконечно долго, мы выбрали, как нам показалось, самые заметные и значимые цитаты из выступления: ведь ни один эксперт не скажет о Послании лучше самого президента…

…об общественном контроле

— Мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим поселком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни.

— Наш долг — укреплять доверие людей. Только в этом случае будет расти активность граждан, появится стремление внести свой вклад в развитие страны.

— Считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах…

— Местная власть должна быть устроена так — а ведь это самая близкая власть к людям, — чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой.

…о майских указах

— По сути, указы составили единую программу действий, аккумулировав волю миллионов людей, стремление народа России к лучшей жизни. Да, конечно, мы с вами хорошо знаем: экономическая конъюнктура может меняться, она и меняется. Но это не повод говорить о ревизии целей. Нужно заниматься делом и искать решения, четко расставлять бюджетные и другие приоритеты.

— Уже в течение ближайших двух лет на программный принцип должны перейти бюджеты всех уровней. Это значит закрепление персональной ответственности каждого управленца за достижение результата. Нацелить ресурсы на содержательные изменения в конкретных секторах — вот что нужно.

— Важнейшая задача — создание системы независимой оценки качества социальных учреждений. Этот механизм позволит увязать их финансирование с результатами работы, а значит, провести эффективную оптимизацию бюджетной сети.

…о здоровье и образовании

— Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы, которые воспитывают личность.

— Уже дано поручение начиная со следующего учебного года предусмотреть в выпускном классе итоговое сочинение.

— В ближайшие 5–6 лет благодаря позитивной демографической динамике число школьников возрастет на миллион… Нам нужно оценить масштаб этой проблемы. Предусмотреть эффективные решения, в том числе надо так строить детские сады, чтобы в перспективе их можно было использовать под начальную школу.

— Уже начиная с 2015 года все дети и подростки должны ежегодно проходить обязательную бесплатную диспансеризацию, а взрослые — один раз в три года.

— Делать все, чтобы повышался престиж активного образа жизни. Собственно, в этом главная идея успешно прошедшей Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи, которые откроются уже совсем скоро. Уверен, на высоком уровне мы организуем и Олимпиаду в Сочи, и чемпионат мира по футболу, и зимнюю Универсиаду в Красноярске.

…о жилье

— По последним данным статистики за январь—октябрь текущего года, в России зафиксирован естественный прирост населения.

— До конца 2017 года планируется дополнительно построить не менее 25 миллионов квадратных метров жилья со всей социальной инфраструктурой, чтобы семьи со средним достатком могли улучшить свои жилищные условия. Я предлагаю назвать эту программу «Жилье для российской семьи», чтобы концентрировать внимание на этой проблеме.

— В целом по стране к 2016 году нужно преодолеть отметку в 75 миллионов квадратных метров жилья, что выше рекордного показателя 1987 года.

— Впервые за всю историю страны мы закрываем вопрос с постоянным жильем для военнослужащих армии и флота России.

…о том, что нас всех объединяет

— Мы всегда гордились своей страной. …Мы будем стремиться быть лидерами, защищая международное право, добиваясь уважения к национальному суверенитету, самостоятельности и самобытности народов.

— Мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира.

— Это консервативная позиция. Но, говоря словами Николая Бердяева, смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию.

— Я абсолютно убежден в том, что, опираясь на лучшие традиции нашего народа, используя самые современные идеи и эффективные способы развития, мы решим все стоящие перед нами задачи и обязательно добьемся успеха.

Мнения

Валерий ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области:

— Каждый год Послание Президента РФ Федеральному собранию дает полный анализ существующей ситуации и нацеливает на перспективы, на повышение эффективности работы. В частности, если говорить об экономике, глава государства высказал рекомендации по увеличению производительности труда. Он предложил высчитывать областные затраты по технопаркам, по зонам, где развивается высокотехнологичное производство, и компенсировать их из федеральных налогов. Думаю, компенсация затрат на развитие инноваций станет действенной мерой и регионы начнут более активно вкладываться в новаторские идеи и производства.

Роман СТРОНГИН, председатель Общественной палаты Нижегородской области:

— Я присутствовал на оглашении Послания. Это событие огромного масштаба, поскольку затрагивает всю страну, всех жителей. Президент сумел «собрать в кулак» множество важнейших для жизни страны вопросов. Современный мир сложен, конкурентная борьба обостряется. Это ставит во главу угла задачу сохранения нашей идентичности, сохранения нашей страны.

Татьяна МЕТЁЛКИНА, сопредседатель нижегородского регионального отделения движения «Народный фронт «За Россию», главный редактор газеты «Нижегородская правда»:

— Тема общественного контроля очень актуальна для ОНФ. Сейчас мы часто видим, что нет желания на разных уровнях власти обеспечивать возможности для такого контроля. В итоге на местах мы сталкиваемся с тем, что президент критиковал, говоря о «ревизии целей»: то есть задумывается реформа на благо, но, когда начинается исполнение, многое из того, что могло быть эффективным, теряется. И здесь общество должно контролировать власть, а власть должна обеспечивать возможность для общественного контроля — это как дорога с двусторонним движением, оно должно быть в обе стороны. И президент хорошо понимает это.

Артем КАВИНОВ, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия»:

— На мой взгляд, в центре нынешнего Послания президента — гуманитарные проблемы нашего общества и пути их решения. То есть ключевыми сегодня стали темы, связанные с человеком и его жизнью не опосредованно, как, например, политика, но напрямую. Местное самоуправление, межэтнические проблемы, поддержка института семьи, образование, общественный контроль, традиционные ценности общества — вот темы, которым президент посвятил наибольшее внимание и которые имеют непосредственное отношение к тому, в каком социуме и с каким настроением и мироощущением мы будем жить.

По материалам сайта http://www.kremlin.ru.