Архив номеров — №138 от 19.12.2013
С филигранным развитием
Каждый район области по-своему уникален, и Вачский – не исключение. Небольшой по площади, он вместил в себя 118 населенных пунктов, центральный из которых – рабочий поселок Вача – раскинулся на высоком Окском откосе. Своими корнями цепко держится район за сельское прошлое и накрепко прикован к металлообработке аж со времен фабриканта Кондратова.
От топора
– На небольшой территории, при небольшом населении сосредоточены такие разные производства, выпускающие от топоров до изящных столовых приборов, от ложек до ажурных ваз и подстаканников, от нагревателей до фильтров для металлургии, – отмечает глава местного самоуправления Вачского района Александр Абросимов. – Наша главная задача – любыми способами эту структуру сохранить!
А она в Вачском районе действительно уникальна. И деловой тандем местной власти и руководителей предприятий помогает ее сберечь и развить. Достойна уважения, по мнению главы, деятельность епифановского «Агроимпекс Ока», где 60 человек производят востребованный садово-огородный инвентарь. Радует рост объемов производства на лесниковском «Августе», беляйковском заводе «Звезда» и на «Казаково-хлеб». 120 процентов к уровню прошлого года плюсует «Металлист-Казаково». Не остались в стороне и сельхозпроизводители, увеличившие производство молока на 392 тонны. Лидирует здесь «Монолит», где надаивают рекордные 7457 кг на одну корову.
Программа развития производительных сил района предусматривает развитие действующих и появление новых производств. Так, два проекта в акционерном обществе «Слюда» уже завершены. А в «Рамени» строится цех по выпуску топливных брикетов мощностью 5000 тонн в год. За этими планами – новые рабочие места и поступления в бюджет.
Штандарт доверия
Но не только о промышленном или сельскохозяйственном производстве могут рассказать гостям вачкасы. Активное жилищное строительство, снижение уровня регистрируемой безработицы позволили Вачскому стать лидером среди районов со смешанным типом производства.
Не последнюю роль в оценке сыграл высокий уровень доверия населения власти. А наградой району стал штандарт губернатора за достижение наилучших результатов эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Деревенский автобан
Все ресурсы в текущем году сосредоточили на решении ряда приоритетных для района вопросов: строительство и ремонт дорог, продолжение газификации и благоустройство. Четыре улицы райцентра и придомовые территории в Ваче, Алтунине, Звягине и Филинском теперь хвастаются ровным асфальтом. Дорога на Медоварцево превратилась в настоящий сельский автобан.
Двух- и трехквартирные дома появились в Западном поселке Вачи, а на улице Ленина вырос 30-квартирный дом для детей-сирот и переселенцев из ветхого фонда. Здесь же возводят новый торгово-гостиничный комплекс. В Чулкове тоже новостройки: коровник на 200 и телятник на 144 головы.
Велась газификация четырех сел и деревень. Строились две газовые котельные в Арефине и ветка до деревни Медоварцево.
В плане наведения красоты и чистоты тоже сделано немало. Правда, до заветного призового места район в региональном конкурсе «чистюль» нынче не дотянул, хотя и был отмечен дипломом правительства за активную работу по благоустройству.
На будущее
Власть и дальше будет стремиться к тому, чтобы было где работать, учиться и отдыхать, чтобы жители могли гордиться своим поселком, деревней или селом, да и районом в целом, чтобы каждому жилось в нем комфортно.
– Особенность бюджета 2014 года – серьезные структурные изменения в расходной части, связанные с настоящим и грядущим повышением зарплат работников образования, – подчеркнул Александр Абросимов. – Несмотря на это, бюджет будущего года, как и нынешний, имеет социальную направленность. 4,6 миллиона рублей заложено на финансирование 10 муниципальных программ. Продолжится газификация района. Новоселье справят пять детей-сирот. Благодаря областной программе «Сельские дороги» за три года предстоит осво-ить более 180 миллионов рублей. Асфальт вместо грунтовок появится в Белавине, Урюпине, Верхополье и Жекине.
Ноу-хау, или Как стать партнерами
– Не знаю, уникален ли осуществляемый в нашем районе проект соглашения о социальном партнерстве между властью и бизнесом, но ноу-хау здесь, несомненно, присутствует, – считает глава администрации Вачского района Юрий Гаврилов.
Еще бы, ведь восемь лет назад здесь придумали систему вовлечения заинтересованных людей в программу улучшения качества жизни.
– Ежегодно в проекте участвуют 46 предприятий и организаций, а объем их вложений уже перевалил за 33 миллиона рублей, – продолжает Юрий Александрович. – Только одно предприятие «Метиз» под руководством Сергея Макарычева помогает в ремонте колодцев и восстановлении лесниковского клуба, подготовке образовательных учреждений к учебному году и газификации деревни, занимается благотворительностью и лечением страдающих алкоголизмом, вкладывает средства в футбольную и хоккейную команды. То есть не просто развивает производство, а еще добровольно несет большую социальную нагрузку.
И таких примеров в районе очень много. Участники соглашений с администрацией района – руководители предприятий, предприниматели – принимают на себя самые различные финансовые обязательства по решению социально значимых вопросов. Большинство (37 партнеров) со своими обязательствами справились за полгода, оказав различной поддержки на 2 млн 197 тысяч рублей.
Российский фестиваль спорта и туризма «Вачский азимут» спонсировало ведущее предприятие района – завод «Труд». «Слюда» – проведение турнира памяти Евгения Петровича Липова «Филинская ладья». Помощь в проведении различных спортивных и культурных мероприятий оказали «Рамень», «Газдорстрой НН» и Казаковское предприятие художественных изделий (КПХИ). Кстати, последнее направило более 117 тысяч рублей на строительство оград казаковского храма. В сложной ситуации находится завод слесарно-монтажного инструмента, но и здесь нашли возможным выделить более 100 тысяч на развитие спорта в Арефине.
Сегодня, как и год назад, обладателями именных статуэток «Благотворители земли Вачской» являются 46 руководителей организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей. Но в районе надеются, что участников социально-экономического партнерства с каждым годом будет всё больше.
Зачем нам дровишки…
Ежегодно программа газификации района пополняется новыми деревнями и селами. В этом году голубое топливо пришло в село Беляйково.
За год проложено почти 25 километров газопровода сметной стоимостью порядка 35 млн рублей (3,46 млн из них – доля районного бюджета). Желание газифицировать свое жилье изъявили 280 селян.
В будущем году продолжится строительство газовых сетей в Федурине, Талынском и Польце. Протянут почти 30 км труб, израсходовав на это более 33 млн рублей.
Был склад – стал спортзал
Будущие мастера единоборств получили в подарок спортивный зал для тренировок.
Для того чтобы у детей было свое комфортное помещение для занятий самбо и каратэ, сумо и кудо, капитально преобразили бывший склад. Главным спонсором реконструкции выступил мастер спорта по борьбе самбо Андрей Сорокин из Павлова. Вложились районная администрация и управление образования, предприниматели и родители начинающих спортсменов.
Кудесники
Вачкасы заняли сразу три призовых места на областном конкурсе «Нижегородские кудесники».
Первое место в номинации «Изделия и сувениры, посвященные 300-летию Нижегородской губернии» присуждено заведующему художественным отделением Вачской детской школы искусств Сергею Клюшину, представившему на суд жюри макеты действующих в районе церквей и часовен. Молодой художник экспериментальной мастерской КПХИ Роман Евтеев со своими филигранными изделиями – лучший в номинации «Художественная обработка металла». А Александр Новожилов за цикл пейзажных снимков, раскрывающих красоту родного края, удостоен второго места в номинации «Фотоработы». Всего же в конкурсе участвовали более 100 умельцев и коллективов из 12 районов области.
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