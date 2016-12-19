С филигранным развитием

Каждый район области по-своему уникален, и Вачский – не исключение. Небольшой по площади, он вместил в себя 118 населенных пунктов, центральный из которых – рабочий поселок Вача – раскинулся на высоком Окском откосе. Своими корнями цепко держится район за сельское прошлое и накрепко прикован к металлообработке аж со времен фабриканта Кондратова.

От топора

– На небольшой территории, при небольшом населении сосредоточены такие разные производства, выпускающие от топоров до изящных столовых приборов, от ложек до ажурных ваз и подстаканников, от нагревателей до фильтров для металлургии, – отмечает глава местного самоуправления Вачского района Александр Абросимов. – Наша главная задача – любыми способами эту структуру сохранить!

А она в Вачском районе действительно уникальна. И деловой тандем местной власти и руководителей предприятий помогает ее сберечь и развить. Достойна уважения, по мнению главы, деятельность епифановского «Агроимпекс Ока», где 60 человек производят востребованный садово-огородный инвентарь. Радует рост объемов производства на лесниковском «Августе», беляйковском заводе «Звезда» и на «Казаково-хлеб». 120 процентов к уровню прошлого года плюсует «Металлист-Казаково». Не остались в стороне и сельхозпроизводители, увеличившие производство молока на 392 тонны. Лидирует здесь «Монолит», где надаивают рекордные 7457 кг на одну корову.

Программа развития производительных сил района предусматривает развитие действующих и появление новых производств. Так, два проекта в акционерном обществе «Слюда» уже завершены. А в «Рамени» строится цех по выпуску топливных брикетов мощностью 5000 тонн в год. За этими планами – новые рабочие места и поступления в бюджет.

Штандарт доверия

Но не только о промышленном или сельскохозяйственном производстве могут рассказать гостям вачкасы. Активное жилищное строительство, снижение уровня регистрируемой безработицы позволили Вачскому стать лидером среди районов со смешанным типом производства.

Не последнюю роль в оценке сыграл высокий уровень доверия населения власти. А наградой району стал штандарт губернатора за достижение наилучших результатов эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Деревенский автобан

Все ресурсы в текущем году сосредоточили на решении ряда приоритетных для района вопросов: строительство и ремонт дорог, продолжение газификации и благоустройство. Четыре улицы райцентра и придомовые территории в Ваче, Алтунине, Звягине и Филинском теперь хвастаются ровным асфальтом. Дорога на Медоварцево превратилась в настоящий сельский автобан.

Двух- и трехквартирные дома появились в Западном поселке Вачи, а на улице Ленина вырос 30-квартирный дом для детей-сирот и переселенцев из ветхого фонда. Здесь же возводят новый торгово-гостиничный комплекс. В Чулкове тоже новостройки: коровник на 200 и телятник на 144 головы.

Велась газификация четырех сел и деревень. Строились две газовые котельные в Арефине и ветка до деревни Медоварцево.

В плане наведения красоты и чистоты тоже сделано немало. Правда, до заветного призового места район в региональном конкурсе «чистюль» нынче не дотянул, хотя и был отмечен дипломом правительства за активную работу по благоустройству.

На будущее

Власть и дальше будет стремиться к тому, чтобы было где работать, учиться и отдыхать, чтобы жители могли гордиться своим поселком, деревней или селом, да и районом в целом, чтобы каждому жилось в нем комфортно.

– Особенность бюджета 2014 года – серьезные структурные изменения в расходной части, связанные с настоящим и грядущим повышением зарплат работников образования, – подчеркнул Александр Абросимов. – Несмотря на это, бюджет будущего года, как и нынешний, имеет социальную направленность. 4,6 миллиона рублей заложено на финансирование 10 муниципальных программ. Продолжится газификация района. Новоселье справят пять детей-сирот. Благодаря областной программе «Сельские дороги» за три года предстоит осво-ить более 180 миллионов рублей. Асфальт вместо грунтовок появится в Белавине, Урюпине, Верхополье и Жекине.

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