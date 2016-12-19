Пароль – «учился в Сарове»

Саровчане любят, когда об их городе говорят «умный», «уникальный». Подобные высказывания, несомненно, приятны всем, но саровчанам – особенно. Оснований для этого достаточно, и главное – отличное образование. На протяжении десятилетий педагоги выстраивали систему, а теперь поддерживают ее и развивают. На «большой земле» даже есть устойчивое понятие – саровское образование. А слова «учился в Сарове» теперь звучат как пароль при поступлении в лучшие вузы страны.

Эврика

На вопрос, как удается добиваться такого высокого уровня, глава администрации города Валерий Димитров замечает:

– Способы хорошо известны: постоянная работа над профессиональным ростом педагогов, обновление материально-технической базы школ и участие детей во всевозможных конкурсах, олимпиадах и конференциях. Для повышения квалификации, дополнительного обучения и переподготовки учителей Методический центр получил необходимые лицензии, и теперь высококлассные преподаватели Нижегородского института развития образования, Института проблем образовательной политики «Эврика» и другие эксперты приезжают в Саров и ведут семинары.

Материально-техническая база – компьютеры, интерактивные доски, проекторы и многие другие важные элементы успешного процесса обучения – обновляются благодаря целевым программам и за счет грантов по проекту «Школа Росатома».

На «отлично»

– Кстати, в ноябре этого года у нас проходил финал конкурса «Школы Рос­атома», – добавляет Валерий Дмитриевич. – Саров в конкурсной борьбе с Заречным и Железногорском выиграл право проведения этих мероприятий, и, по отзывам организаторов, первый очный финал получился на «отлично».

Интересно, что очный тур впервые проходил за пределами Садового кольца. Всего в финал вышли 80 лучших педагогов из 18 городов присутствия Госкорпорации «Росатом».

– Сам я был только на церемонии награждения победителей, но по отзывам знаю, что задания были непростые, а польза от мероприятия колоссальная, – продолжает Валерий Димитров. – И призы достойные: гранты педагогам от 100 до 200 тысяч рублей и стажировка в Сингапуре. А лучшие школа и детский сад получат по 1 миллиону рублей на развитие. В прошлом учебном году, например, абсолютным победителем стала наша гимназия № 2.

Дело не в стенах

Еще одно важное мероприятие, о котором с особой гордостью говорят в Сарове, – финал российской олимпиады школьников по математике. В апреле 2013 года в городе собрались 266 успешных учеников из 63 регионов России и члены жюри. Это был лучший из 39 финалов по математике в истории олимпиад.

– Если говорить о развитии, то большие планы у нас связаны с инновационной школой. Проект на нее готов, прошел экспертизу, надеемся, что в 2014–2015 году сможем получить финансирование на строительство, – продолжает глава Сарова. – Новая школа должна стать базовой площадкой для обучения в области точных наук, работы с одаренными детьми и центром дополнительного образования. И речь идет не о стенах из водорослей или раздвижных крышах. Инновационность – в отборе педагогов, в методике работы с детьми, в подготовке конкурентоспособных выпускников, которые могли бы поступать в престижные вузы и работать в лучших корпорациях страны.

Ногами и кошельком

Ну и какое же образование без здоровья? В Сарове мечтают построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект и на этот объект готов, проходит экспертизу.

– Я уверен, что строительство ФОКа будет положительно воспринято саровчанами, – говорит Валерий Димитров. – В 2011 году мы сдали бассейн «Дельфин». Два года он работает, и от желающих нет отбою. Народ ногами и кошельком голосует за современные спортивные объекты. А пока продолжается реконструкция Детско-юношеского центра, строительство зала акробатики. В этом году капитально отремонтированы спортивное ядро школы № 10 и стадион школы № 1.

В 2012 году за успехи в сфере образования Саров отмечен штандартом губернатора. Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона и гимназия № 2 входят в десятку лучших школ Нижегородской области, занимая 3-е и 5-е места.

Светлана Калмыкова, заместитель директора гимназии № 2: - В системе образования Сарова работает много опытных педагогов-профессионалов. Приходят и молодые талантливые инициативные учителя, которые получают прекрасную возможность перенимать опыт и знания у педагогов со стажем. Способствует высокому уровню образования отличная материально-техническая база школ. Помогают партнеры – градообразующее предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», учреждения дополнительного образования и культуры, вузы. Для нашей гимназии прошедший учебный год был успешным: по итогам участия во всероссийской олимпиаде школьников мы заняли лидирующие позиции, за год у нас было 142 победителя и призера муниципального этапа, 17 призовых и победных мест по разным предметам на региональном уровне. Две ученицы получили приглашение на заключительный этап (всероссийский уровень), одна из них, Татьяна Беспалова, стала победителем по химии среди девятиклассников и призером по физике. Ольга Бабадей, ученица 10-го класса, гимназия № 2: - В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии я заняла третье место. Было приятно, потому что задания оказались непростыми, очень сложным был теоретический тур, да и конкуренция серьезная. Химия мне очень нравится, интересный предмет. Думаю, в этом заслуга мамы (она у меня химик) и, конечно, учителя, который великолепно преподает материал, дает очень много знаний. Впрочем, в гимназии № 2 мне нравятся все учителя без исключения. Здесь настоящая творческая среда, прекрасная подготовка, не случайно большинство выпускников успешно поступают и учатся в престижных вузах. Тем ребятам, которые в этом году только переступили порог гимназии, я бы пожелала запоминать все, что рассказывают педагоги, учиться с радостью и помнить о том, что гимназия – это отличная стартовая площадка в жизни.

Успешный эксперимент

Саровские школьники отлично выступили на первой международной олимпиаде по экспериментальной физике «IEPhO–2013» в Московской области.

Девятиклассник Артемий Марченко из лицея № 15 завоевал золотую медаль, а десятиклассница Татьяна Беспалова из гимназии № 2 стала бронзовым призером.

Всего в олимпиаде приняли участие 160 школьников из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Словакии и Болгарии. В командном зачете сборная Сарова вошла в десятку лидеров, а лучший результат показали школьники из Болгарии.

От авангарда до классики

Просмотр спектаклей в рамках IV театрального конкурса профессиональных и любительских коллективов закрытых городов прошел в Сарове.

На суд преподавателей Московского театрального института имени Бориса Щукина саровчане представили семь спектаклей. Среди них были как классические постановки, так и авангардные. Победителей конкурса, проходящего в рамках проекта «Территория культуры Росатома», определят после того, как жюри побывает во всех закрытых городах.

Дорогая победа

Лицеисты из Сарова победили на международном конкурсе математиков. Финал прошел в Калининградской области.

На победу претендовали 4 500 человек из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Молдовы, Таджикистана, Швеции и Эстонии. До заключительного этапа допустили всего 45 школьников. В итоге первые места заняли учащиеся саровского лицея № 15. Среди десятиклассников – Николай Жидков, а среди одиннадцатиклассников – Ирина Огнева. Благодаря этой победе ребята получили право на именную стипендию при условии, что они решат получить профильное высшее образование.

Хоккей для всех

Традиционный турнир по хоккею среди детских команд памяти тренера Евгения Куницына прошел в Саровском ледовом дворце.

На турнир приехали спорт­смены из Дзержинска, Первомайска, Ардатова и Кузнецка. За призы боролись не только юные хоккеисты, но и зрители. В первый же день спортивных баталий они смогли поучаствовать в розыгрыше призов, отвечая на вопросы викторины об истории российского и саровского хоккея.