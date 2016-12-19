Ключик в Ключёве

Автор фото: Юрий Правдин

Ключик в Ключёве

07:00 — 19.12.2013

В Сергачском районе есть деревня Малое Ключёво, в которой прописано всего семь человек. Но каждый день в ее сторону сворачивают машины. Едут и сергачане, и жители соседних районов. Чем же примечательна деревенька?

А тем, что бьет здесь ключ с необычайно мягкой вкусной водой. Однако до недавнего времени подобраться к нему по склону оврага неудобно было, особенно в распутицу. О красоте и речи не было: труба выведена, старый сруб. Но теперь всё по-другому.

– Дело взял в свои руки староста деревни Михаил Казаков, – рассказал нам глава администрации Толбинского сельсовета, к которому деревня относится, Сергей Ретин. – Сейчас он пенсионер, а раньше лысковскую милицию возглавлял, до полковника дослужился.

Личные деньги на благоустройство источника дали представители местной власти, предприниматели, бывший учитель труда из соседнего села сруб сделал. Из фонда поддержки территории депутата областного парламента Дмитрия Малухина 50 тысяч рублей перечислили. Деньги на доски пошли. Теперь у источника и часовенка, и навес красивый.

А деятельный Казаков между тем ищет деньги на восстановление храма в селе Толба, что в паре километров от Малого Ключёва. Там около 700 жителей. Средства на церковь и сами собирают, и состоятельные люди дают. Церковь в честь великомученика Димитрия Солунского возвели еще в 1620 году. Через 200 лет стала она каменной, а в 1936 году в храме устроили клуб. Долгие годы здание оставалось не у дел, разрушалось. Сейчас третий год пошел, как его восстанавливают.

– Фундамент укрепили, окна уже вставили, – продолжает Сергей Ретин. – Казаков личный пример дает, сам трудится. Службы уже ведутся, но до окончания работ еще далеко.

Приятно преображается и село Борнуково Бутурлинского района. В центре его пруд. Жителям – а их около 450 – он очень нравится, но с некоторых пор украшение Борнукова стало приобретать вид совсем неприглядный. Летом прошлого года на его очистку, углубление из фонда поддержки территорий около 100 тысяч рублей направляли. И вот из фонда депутатов областного Законодательного собрания Сергея Зуденкова и Александра Назаренкова еще такую же сумму перечислили. Как рассказали нам в Ягубовском сельсовете, к которому относится Борнуково, у пруда поставили красивое ограждение, беседку, брусчатку положили. Работа по благоустройству продолжится.

Теги: Общество

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