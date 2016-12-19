Долги? Притормози!

Судебные приставы и стражи дорожного порядка шлют привет автомобилистам с долгами и ждут их на постах дорожно-патрульной службы при въезде в Нижний Новгород. Акцию, которая продлится до 25 декабря, так и назвали: «Водитель, оплати долги!»

Вся информация о должниках – в банке данных исполнительных производств. Достаточно «забить» несколько параметров. Водителям, у которых обнаруживаются долги, предлагают расплатиться на месте. В противном случае может дойти до ареста имущества.

Долги самые разные. В областном Управлении ГИБДД, например, сообщили, что за 11 месяцев выписано почти 113 тысяч штрафов более чем на 83 миллиона рублей. Уплачено пока 56 миллионов. Нередко обнаруживаются долги по транспортному налогу. Так, только в ноябре и только в одном из районов областного центра судебные приставы наложили на имущество должников 23 ареста. В 16 случаях – на автомобили. Причем, как сообщили в пресс-службе областного управления службы, в большинстве случаев это очень дорогие иномарки. Трое должников сразу после этого предпочли расплатиться. «Забывчивость» обошлась им в семь процентов от суммы долга.

О своих долгах можно узнать на сайте областного управления. Приставы решили напомнить об этом в видеоролике, который будут показывать на местных телеканалах, в торговых центрах и кинотеатрах. Если же не погасить долги по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам, штрафам вовремя, то могут и запрет на выезд из страны установить, и уголовное дело возбудить. Система «Банк исполнительных производств» предоставляет