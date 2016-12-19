Поговорили и... победили

Так было в Подольске — после второго периода наш тренер смог встряхнуть подопечных, которые до того действовали не лучшим образом. В этом противостоянии у «Торпедо» дебютировал Алексей Бадюков. А на обе состоявшиеся на прошлой неделе встречи был заявлен Максим Осипов, но он так и не сыграл.

Торпедо (Н. Новгород) — Динамо (Москва) — 1:3

Голы: 0:1 — Граняк (Горовиков, Мосалёв, 23.01, бол.). 0:2 — Пестушко (Комаров, Миронов, 26.27), 1:2 — Денисов (М. Потапов, 46.22). 1:3 — Соин (Пестушко, 57.35).

«Торпедо»: Коваль; Хиетанен — Бернацкий, Хомицкий — Валентенко, Григорьев — Денисов, Белохвостиков; Паршин — Иммонен — Салминен, Ходжмэн — Счастливый — Вольский, Кулёмин — Галузин — Краснослободцев, Сентюрин — М. Потапов — Жарков.

Штрафное время: 10 (Григорьев — 4, Паршин, Бернацкий, М. Потапов — по 2) — 22.

Главные судьи: Наумов (Тольятти), Кадыров (Уфа).

После четырех домашних побед подряд торпедовцы оступились. Но соперник-то был каков! Обладатель Кубка Гагарина двух последних сезонов. Наши сыграли достойно, хотя маловато «стреляли»: набралось только 20 бросков в створ ворот Александра Ерёменко. У бело-голубых бросков было 26. В целом, гости показали класс и мастерство.

— Мы провалили первую половину второго периода, — отметил главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра. — Было хорошее движение, самоотдача, но мы немного недоработали во всех линиях: не забили в атаке, пропустили в защите. А если не всё работает, обыграть такую команду, как «Динамо», тяжело. Насколько серьезна травма Вячеслава Кулёмина? Шайба попала в лицо — зашили, и он вернулся на лед. Всё нормально.

Напомню, что 26 ноября во встрече с «Сибирью» после травмы лица вернулся на площадку Вадим Краснослободцев, которому наложили девять швов. Самоотверженности нашим парням не занимать.

На игру с динамовцами был заявлен новичок — защитник Максим Осипов. 20-летний воспитанник ярославского хоккея несколько лет провел в командах системы «Локомотива», а текущий сезон начал в ХК «Саров». Провел 21 матч, результативных очков не набрал. Рост Осипова — 188 см, вес — 86 кг. В «Торпедо» ему дали 21-й номер.

А пару дней спустя в нижегородской команде произошло еще одно пополнение — в лице трехкратного чемпиона России, дважды владельца Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексея Бадюкова. Эти достижения относятся к сезонам 2005/06, 2008/09 и 2009/10. 35-летний центрфорвард, родившийся в Москве, имеет и две серебряные медали чемпионатов страны (в составе «Авангарда» и «Ак Барса»), также в его послужном списке победа в Кубке европейских чемпионов-2007 и выступления за сборную России на этапах Евротура. Нынешний сезон Бадюков начал в «Авангарде» — 18 матчей, 2 очка (0 2), в прошлом защищал цвета «Витязя», еще раньше — ЦСКА. Всего в КХЛ отыграл, перед приходом в «Торпедо», в 323 матчах и заработал 123 очка (45 78). А до создания Континентальной хоккейной лиги выступал за московское «Динамо», «Крылья Советов», «Амур», «Локомотив», «Северсталь»… Рост Алексея — 184 см, вес — 93 кг. В «Торпедо» он получил номер 15.

Витязь (Моск. область) — Торпедо (Н. Новгород) — 2:3

Голы: 0:1 — Паршин (Валентенко, Хиетанен, 3.39, бол.). 1:1 — Афиногенов (31.48). 2:1 — Шитиков (Головков, Иггулден, 32.27). 2:2 — Иммонен (Хиетанен, Паршин, 43.59, бол.). 2:3 — Ходжмэн (Хомицкий, 44.58).

«Торпедо»: Гелашвили; Хиетанен — Бернацкий, Хомицкий — Валентенко, Григорьев — Денисов, Белохвостиков; Кулёмин — Галузин — Краснослободцев, Паршин — Иммонен — Салминен, М. Потапов — Ходжмэн — Вольский, Сентюрин — Бадюков — Жарков.

Штрафное время: 41–10 (Хомицкий — 4, Краснослободцев, Григорьев, Денисов — по 2).

Главные судьи: Раводин (Москва), Цыплаков (Санкт-Петербург).

Пропустив первыми от Дениса Паршина, хозяева два периода небезуспешно атаковали ворота Георгия Гелашвили. До поры до времени тот справлялся, но на 32-й минуте экс-энхаэловец Максим Афиногенов красиво переиграл его. Через 39 секунд Дмитрий Шитиков вывел хозяев вперед. Настрой подольчан подсказывал, что в третьей двадцатиминутке они могут додавить нижегородцев, но случилось противоположное. Яркко Иммонен использовал удаление Владимира Малевича, а через минуту отличился Джастин Ходжмэн, наконец-то открывший счет своим голам за «Торпедо». Штурма у подопечных Юрия Леонова не получилось: менее чем за пять минут до сирены Бранислав Мезеи был удален до конца встречи за атаку в голову и вынудил свою команду доигрывать в меньшинстве.

— Игра в неравных составах была практически весь матч, — сказал Петерис Скудра. — Это наложило свой отпечаток. Мне не понравилась наша команда в первые два периода. Шла вялая, пижонская игра. Такое ощущение, что присутствовало неуважение к сопернику и нашим фанатам, приехавшим на матч. После второго периода поговорили с хоккеистами, после чего удалось вырвать победу и завоевать три очка.

Добавлю, что соотношение бросков оказалось в нашу пользу — 35:23, на заключительную треть встречи пришлись 17 бросков гостей. Ворота «Витязя» защищал Иван Лисутин.

Вчера «Торпедо» играло в Казани, завтра предстоит поединок в Москве со «Спартаком», а в пятницу — в Загребе с «Медвешчаком». После 15 декабря в чемпионате КХЛ будет перерыв до 25-го числа, вызванный участием ведущих европейских сборных в Кубке Первого канала. На сей раз этот этап Евротура состоится в Сочи.