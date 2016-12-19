Окна в комфорт

Детские сады и школы Дзержинска получили около 700 тысяч рублей. И смогли осуществить свои давние желания.

Школе № 27, где свыше 600 учеников, перечислили почти 347 тысяч рублей. Там смогли наконец-то заменить старое оборудование в раздевалке. Стало и удобно, и красиво. Детскому саду № 95 дали 99 тысяч. В нем недавно открыли новую группу. Пока в ней 18 малышей, набор еще продолжается. В группе все новое, в том числе окна. А вот в других пяти рамы старые.

– На полученные деньги будем менять окна в игровой комнате одной из групп, – говорят в садике. – Надеемся, хватит на четыре окна.

Детскому саду № 105 перечислили 42 тысячи рублей на новые стеклопакеты, садику № 44 – около 70 тысяч, также на пластиковые окна и двери. В детсаду № 114 почти на 63 тысячи купят водонагреватели. Деньги – из фонда поддержки территории депутата областного Законодательного собрания Александра Терентьева.

В нижегородском детском саду № 423 на 99,9 тысячи рублей из фонда поддержки территорий Александра Косовских, Михаила Гапонова и Григория Щербинина купят стиральную машину.

В городецком детсаду № 29, где в шести группах более 140 ребят, также получили без малого 100 тысяч рублей. Это стало подарком к юбилею: садику 45 лет.

– И за все это время окна не менялись, – вздыхает заведующая Антонина Перанина. – Мы их, конечно, утеплили. Но старое есть старое, эти рамы уже просто небезопасны. Поэтому рады, что проблема начинает решаться. Ищем такой вариант, чтобы денег на четыре окна хватило. Они большие. Выберем те, состояние которых вызывает наибольшее опасение. А вообще в здании 156 окон… Мечтаем также, чтобы на следующий год удалось отремонтировать крышу пристроя, где у нас спальня самых маленьких деток.

В балахнинской школе № 10 будут решать вопрос безопасности. Ограждение вокруг здания совсем старым стало.

– Один участок особенно беспокоит, – рассказывает директор Анатолий Мослов. – На территорию школы и посторонние попадают, и собаки забегают, что, понятно, опасно. На этом участке и будем новый металлический забор ставить. Подача заявок на конкурс уже завершена.

Из фонда поддержки территории депутата областного парламента Александра Шаронова школа получила 137 тысяч рублей. На эти деньги хотят еще и два ноутбука купить.