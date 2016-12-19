Девять швов – к бою готов!

Респект Вадиму Краснослободцеву, вернувшемуся на лед вопреки травме, и всем нашим хоккеистам, добившимся четырех побед в четырех домашних матчах. Два из них состоялись на прошедшей неделе.

Торпедо (Н. Новгород) – Сибирь (Новосибирск) 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). 26 ноября. КРК «Нагорный». 5150 зрителей.

Голы: 0:1 — Кудроч (Лехтеря, Кугрышев, 10.53, бол.). 1:1 — Паршин (Валентенко, Хиетанен, 15.04, бол.). 2:1 — Паршин (Салминен, Иммонен, 33.05, бол.). 3:1 — Галузин (Краснослободцев, Кулёмин, 42.23).

«Торпедо»: Коваль; Хиетанен — Бернацкий, Хомицкий — Валентенко, Григорьев — Денисов, Белохвостиков; Паршин — Иммонен — Салминен, Ходжмэн — Счастливый — Вольский, Краснослободцев — Галузин — Кулёмин, Сентюрин — М. Потапов — Жарков.

Штрафное время: 8 (Валентенко, Кулёмин, Паршин; командный штраф за нарушение численного состава) — 29.

Главные судьи: Карабанов, Черенков (Москва).

Неделей раньше наши парни уступили в Новосибирске с таким же счетом — 1:3, причем первыми тогда тоже отличились гости. Совпал и счет по периодам. Правда, 19 ноября был гол при игре без вратаря (с шестью полевыми игроками у «Торпедо») и обошлось без шайб в большинстве. А 26-го хозяева дважды реализовали численное преимущество. Во втором случае они использовали пятиминутный штраф Кристиана Кудроча, который за фол против Вадима Краснослободцева был удален и до конца встречи. Денис Паршин забил в пятом матче подряд, в этих поединках он забросил шесть шайб. Что касается Краснослободцева, то после оказания медицинской помощи Вадим вернулся на площадку в защитной маске и сделал голевой пас Владимиру Галузину. В оставшееся время волжане не дали сибирякам шансов на спасение.

Петерис Скудра, главный тренер «Торпедо»: — Игра была непростая: очень вязкая, с обилием борьбы, чем-то похожая на плей-офф. Краснослободцеву наложили девять швов, но он молодец — вышел на третий период. До начала домашней серии мы подумали, как лучше распорядиться вратарями, и решили ставить их по очереди, поэтому сегодня играл Коваль — несмотря на «сухарь» Гелашвили в предыдущем матче.

Торпедо – Адмирал (Владивосток) 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). 28 ноября. КРК «Нагорный». 5350 зрителей.

Голы: 0:1 — Леснухин (Другов, 19.40). 1:1 — Хиетанен (Иммонен, Салминен, 22.55, бол.). 2:1 — Вольский (Ходжмэн, 24.36).

«Торпедо»: Гелашвили; пятерки — как в предыдущем матче.

Штрафное время: 6 (Денисов — 4, Бернацкий — 2) — 10.

Главные судьи: Захаров (Москва), Киселёв (Уфа).

По большей части, нижегородцы имели игровое преимущество. Оно отразилось и в количестве бросков в створ ворот — 31 против 15 у соперника, и в обилии голевых моментов. Только вот с реализацией дело обстояло неважно, поэтому победа получилась нервозатратная. Лучшим у «Адмирала» был финский вратарь Нико Ховинен, несколькими днями раньше перешедший из новокузнецкого «Металлурга». Дебютировал в дальневосточном клубе и чемпион мира-2008 Дмитрий Воробьев, в позапрошлом сезоне защищавший цвета «Торпедо». Также играли за «Адмирал» хорошо знакомые нижегородской публике Алексей Угаров и Андрей Никитенко, исполняющий капитанские обязанности.

В нашем составе отмечу участников результативных комбинаций. Классными получились оба гола — и финский, и канадский. Юусо Хиетанен подкрался к воротам и замкнул расчетливый пас Яркко Иммонена, забросив 7-ю шайбу в сезоне. А менее чем через две минуты Джастин Ходжмэн завершил фланговый проход точной передачей на Вой­тека Вольского, который забил в 30-м матче чемпионата свой 9-й гол и 80-й торпедовский. В конце встречи Ходжмэн промахнулся, когда «рамка» гостей пустовала («коуч» Ханну Йортикка выпустил шестого полевого игрока за 1.38 до финальной сирены). И очень жаль, что Джастину никак не удается поразить цель. В целом же он прибавляет.

Петерис Скудра: — Не могу сказать, что недоволен игрой, ведь три очка заработали. Но создавать столько моментов и не «дожевывать» их… При хорошей работе и движении даем сопернику возможность отыграться, что «Адмирал» почти сделал. Мы могли забить десять шайб и потом спокойно доигрывать.

2 декабря торпедовцы закончили домашнюю серию противостоянием с лучшим российским клубом двух последних лет — московским «Динамо». Послезавтра, в четверг, нижегородцы постараются победить в гостях «Витязь», а 9-го, в понедельник, — «Ак Барс». В 30 встречах они набрали 52 очка и перед игрой с «Динамо» занимали на «Востоке» 5-е место.