С вас справка, водитель!

У автомобилистов к водительскому удостоверению может добавиться еще один документ, который придется всегда возить с собой: медицинская справка. И это лишь одно новшество из разработанного Минздравом законопроекта.

На федеральном уровне решено: со здоровьем водителей надо что-то делать. Точнее, с контролем за ним. С 2010 года по прокурорским искам суды лишили в стране водительских прав более 42 тысяч автомобилистов. Они оказались на учете у наркологов. И при этом продолжали ездить.

В Балахнинском районе суд лишил права управления 21-летнего автомобилиста, получившего удостоверение всего полгода назад. Вдруг выяснилось, что он… страдает синдромом зависимости от наркотических веществ средней стадии. Пока рассматривался иск прокуратуры, оформили протокол за нахождение в общественном месте «под кайфом».

В Арзамасском районе суд перевел из водителей в пешеходы 20-летнего парня. Его задержали в состоянии опьянения за рулем. Лишили прав на полтора года. Однако прокуратура заявила иск о лишении прав вообще. Суд согласился. Молодой человек пытался решение оспорить, уверяя, будто не знал, что состоит на учете у нарколога. И это лишь пара свежих примеров.

Сегодня водитель должен предъявлять медсправку только при получении прав или их возврате после лишения, а также при замене. То есть если серьезных нарушений у автомобилиста не было, то справку он приносит раз в десять лет — таков срок действия водительского удостоверения.

— При этом за год-два состояние здоровья у человека может измениться кардинально, — говорит начальник отдела пропаганды областного Управления ГИБДД Игорь Михайлушкин. — Так что предложение об усилении контроля логично.

Водителей хотят обязать предъявлять медсправку по первому требованию инспектора: все ли там подписи-печати и вообще не подделка ли. Что будет, если справки не окажется, пока неясно. Непонятно также, как часто придется водителям проходить медосмотр. Сейчас — раз в три года. Однако фактически норма не работает. Справку все равно не спрашивают. Минздрав предложил медосмотр раз в пять лет, но более доскональный. Обследование у психиатра и нарколога — только в государственных медучреждениях. Для водителей, перевозящих людей или опасные грузы, предлагается ввести и послерейсовый осмотр у врача.

Госдума уже приняла законопроект в первом чтении. Сейчас его готовят ко второму.