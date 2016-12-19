Бактерии-дворники

Что мы видим из городского окна в середине осени? Обнажившаяся земля, торчащие корни деревьев. А еще полиэтиленовые мешки, набитые опавшими листьями. Экологи давно уловили связь между истощением почвы и уборкой осенней листвы, которая в природе служит ей защитой и подкормкой. Без лиственной подстилки, необходимой для образования перегноя, страдают деревья, гибнет трава.

Зайцы из клумбы

Гринпис уже признал вывоз листвы из городов нарушающим естественный кругооборот в природе. Из-за регулярной уборки опавших листьев в городах перестают селиться птицы: исчезает трава — нет и насекомых, которыми они питаются. Оригинальный выход предлагает нижегородец Олег Анисимов, сделавший в порядке эксперимента компостную «клумбу» из осенних листьев и обломков веток во дворе своего микрорайона.

— Осенние «отходы», сбрызнутые специальным препаратом, содержащим комплекс бактерий, перерабатывающих любую органику, через полтора-два месяца превращаются в удобрение, которое возвращается на газоны, — говорит Олег Григорьевич. — Убивается сразу несколько зайцев: улучшаются рост газонной травы и состояние деревьев, в разы снижаются затраты на уборку дворов.

Кстати, стоимость 1 квадратного метра плодородной земли для подкормки газонов и клумб — 450 рублей. В масштабах такого города, как Нижний, это выливается в очень большие средства. Поэтому способ уборки осеннего опада, предложенный Анисимовым, кажется очень интересным.

«Дождь» для компостной кучи

«Клумба» Олега Григорьевича — незаметная под деревом кучка листвы, прикрытая полиэтиленовой пленкой.

— Раз в неделю я сбрызгиваю ее препаратом, состав которого может переработать любую органику, — поясняет естествоиспытатель. — Предлагаю поставить это на поток. Например, «заряжая» препаратом поливальную машину, которая будет объезжать свой район и поливать этим «дождем» компостные кучи. Такой метод давно известен садоводам, увлекающимся органическим земледелием: это и удобрения, и способы борьбы с вредителями, и естественная вспашка (вместо лопаты землю рыхлят микроорганизмы, поедающие органику в почве).

Конечно, препарат, о котором говорит Анисимов, тоже не бесплатный, но все-таки гораздо дешевле бензина, затрачиваемого на вывоз листвы, и тысяч пластиковых мешков для мусора, которые потом, в свою очередь, становятся трудноразлагаемым мусором.

Враги радиации, друзья насекомым

А если просто оставлять листву на газонах, чтобы она укрывала корни деревьев от мороза и «подкармливала» травяную подстилку?

— В городской листве накапливается много вредных веществ, которые попадут в почву, — говорит руководитель инициативной группы сторонников биологического земледелия Станислав Лешкович. — Живые микроорганизмы же, входящие в состав препарата (а их порядка 80 видов), уничтожают все «вредности». Их симбиоз даже радиоактивные частицы подавляет, не говоря уже о возможности обеззараживания скотомогильников. А вот насекомые, живущие под покровом листвы, от них не страдают.

Открыл это свойство комплекса полезных бактерий японский ученый-микробиолог Теруо Хига в 1988 году. Он назвал их «эффективные микроорганизмы», отсюда пошло название этого метода — «ЭМ-технологии». Обработка мусора ЭМ-препаратом избавляет от неприятных запахов, связанных с гниением пищевых отходов, при этом ферментированные отходы служат великолепным удобрением в виде компоста. В этой связи в ряде муниципалитетов Японии была принята экологическая программа, по которой в специально организованных пунктах сбора жители сдавали за определенную плату пищевые отходы, обработанные ЭМ-препаратом в специальных емкостях. После дополнительной обработки отходы попадали на поля фермеров как удобрение. Через десять лет, в 1998 году, уже наш микробиолог, доктор медицинских наук Петр Шаблин создал отечественный препарат, аналогичный по свойствам японским.

Станислав Константинович тоже испробовал такую технологию на своей кухне — удобрения ссыпал в мешок и до весны хранил на балконе. Правда, вместо фирменной емкости у него было обыкновенное ведро, куда он сам подливал препарат для ферментации. Но жене запах не понравился. А вот запатентованное ведро такого «побочного эффекта» не имеет.