Госвоспитание патриотизма

Мнение вместо науки?

Трудно не согласиться с мнением Андрея Дахина, который уверен, что от простого чтения учебника, хоть и единого, вряд ли что-то изменится. Параллельно должна быть выстроена целая система воспитания гражданина и патриота, о которой пока речи не идет.

– У нас до сих пор в гуманитарной сфере пользуются методами средневековой медицины. Болит палец – отхватим ногу! И вот тебе на замену деревянная, патриот! Примерно так и поступают сейчас у нас с воспитанием любви к Родине, – считает Андрей Дахин.

Михаил Рыхтик, как всегда, посмотрел на проблему немного иначе. По его мнению, развернувшаяся дискуссия вокруг единой концепции преподавания истории и, соответственно, учебника, уводит общество от решения конкретных проблем. Более того, для эксперта остаются непонятными «посылы», исходящие от властных элит. С одной стороны, новый закон об образовании дает много возможностей для формирования частных институтов образования: частных школ и лицеев. С другой стороны, введение единственно возможной трактовки исторических фактов обесценивает все преимущества частных учебных заведений, которые, как это принято в заграничной практике, обычно дают кроме образовательного стандарта более широкие, глубокие и разносторонние знания.

– Кроме того, есть опасность пойти на поводу у тех, кто выиграет грант на написание учебника. В итоге получится не научно выверенный взгляд на историю, а мнение какой-то группы авторов, которое должно будет воспринять поколение школьников всей страны, – недоволен эксперт.

Сборник ответов к ЕГЭ

Александр Прудник решил поискать политические подтексты, которые, как ему кажется, стали главными причинами создания единой концепции истории. Поэтому, уверен аналитик, учебник выполняет не образовательную и воспитательную функции, а идеологическую.

– В основе лежит надежда элиты сплотить население в свою поддержку за счет патриотических настроений. Но, как показывает опыт СССР, чтение в школе единых концепций в переломные моменты истории никакого эффекта не дает, – скептичен эксперт. – Тем более, идеологический подход в условиях информационного общества не принесет никаких плодов: ведь каждый может в Интернете найти и другие, «запретные» взгляды на историю.

Более того, уверен Прудник, наше государство пока не осознало само себя, не поняло, кто оно и что, не нашло своей идеи: то ли мы ностальгируем по СССР, то ли по имперским временам, то ли строим что-то новое. Но что?..

– Да нет в этом учебнике ничего страшного! Он просто станет сборником ответов к ЕГЭ. Сейчас много разных учебников, а вопросы к экзамену одни. Потому и получаются разные результаты. А так все придет к единому стандарту, – разъясняет Иван Юдинцев.

– В любом случае пока рано делать выводы. Естественно, сначала учебник вый-дет, скорее всего, кривой-косой, и потом его будут еще долго дорабатывать. Самое важное – чтобы авторы поняли, что главный заказчик учебника не государство, а школьники. Под их потребности нужно составлять и концепции, и учебники, – заключил эксперт.

40% раскупорки

Фонд национального благосостояния (ФНБ) решено «раскупорить» и направить залежавшиеся в закромах Родины деньги на строительство крупных инфраструктурных проектов: модернизацию БАМа и Транссиба, строительство Центральной кольцевой автодороги. Правда, высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, которая должна пройти и через Нижний, повезло меньше: этот проект правительство пока отложило в сторону.

– Раскупоривать ради таких проектов государственную заначку в свете западного опыта – просто нонсенс: там инвесторы расталкивают друг друга локтями, как им хочется вложить деньги в железную дорогу или автомагистраль. Потому что это выгодно, а риски минимальные, – считает Иван Юдинцев. – Наши же проекты оказались непривлекательными для инвесторов.

– В мире сейчас очень много денег, которые ищут себе применения. Но в Россию они не идут – значит, сбоит на системном уровне, что-то работает неэффективно, – размышляет Александр Прудник. – При этом в эти проекты вложат 40 процентов ФНБ. Возникает вопрос: смогут ли деньги потратить эффективно в неэффективных условиях? – риторически заметил эксперт.

По его мнению, если уж и надо было вкладывать деньги, так это в высокоскоростную магистраль, которую решено отложить.

– Без высокоскоростной дороги наше государство выглядит примерно как государство второй половины XIX века, вообще не имеющего железнодорожного сообщения, – разводит руками Прудник.

– Всё потому, что проект магистрали Москва – Казань не защитить даже как студенческую работу: там еще очень многое не просчитано. Мне кажется, что в правительстве правы, отправляя его на доработку. Что касается распределения средств, то тут главное – иметь стратегию: будут четко знать, на что и как потратить, – значит, все правильно делают, – завершил дискуссию Иван Юдинцев.