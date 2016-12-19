Приятная Забота

В Дзержинске стартовала городская социальная программа «Забота».

15 тысяч горожан, которые получили социальные карты «Забота», могут приобретать качественные товары по ценам на 10–15 процентов ниже рыночных. Пока по программе работает 7 магазинов. В ассортименте 34 позиции по сниженным ценам. В ближайшее время в работу включатся предприниматели, предоставляющие разные бытовые услуги, а также аптеки.