Вы поедете на бал?

В Нижнем Новгороде началась подготовка к осеннему православному балу. На прошлой неделе открылся бесплатный мастер-класс для всех желающих.

Без подготовки на балу будет трудновато. В программе падеграс, фигурная полька, испанский вальс, малый фигурный вальс. Бал призван не только увлечь искусством танца, но и окунуть участников в атмосферу прошлых веков, почувствовать себя героями романа «Война и мир» и других классических произведений, что и интересно, и познавательно.

Как сообщили в отделе по делам молодежи Нижегородской епархии, живая музыка зазвучит 10 ноября в ДК ГАЗа. На балу откроются также литературная гостиная, комната настольных игр. Предполагается, что на бал придут более 150 юных жителей Нижнего Новгорода и области.