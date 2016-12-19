Ликбез для журналистов

Нижегородская епархия объявила о наборе слушателей на общеобразовательные курсы для работников средств массовой информации.

Журналистов, занимающихся религиозной тематикой, будут обучать азам православного вероучения, истории Русской Православной Церкви, ее социальной концепции… Планируется встреча слушателей курсов с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Записаться на учебу можно, позвонив в просветительский центр «Глагол» по телефону 246-73-95, сообщила пресс-служба епархии. Занятия будут проводиться с 15 октября еженедельно по вторникам с 18 часов.