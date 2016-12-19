Возрождение обители

На звонницу Арзамасского Свято-Николаевского женского монастыря подняты колокола.

Самый большой весит две тонны, а общий вес всех 13 колоколов превышает четыре тонны. Неделей ранее колокола для обители были освящены митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Как сообщает сайт Нижегородской митрополии, изготовление их стало возможным благодаря попечительству Ассоциации промышленников и предпринимателей Арзамаса.