Опять неуд...

Сибирь (Новосибирск) - Химик (Дзержинск) - 2:0.

Дзержинский «Химик» потерпел третье поражение подряд. То ли у команды иссяк запас фарта, то ли соперники стали относиться к новичку первого дивизиона более осмотрительно, но факт остается фактом: зона вылета уже совсем близко.

«Черно-зеленым» пора вгрызаться в очки, иначе наверстывать упущенное будет крайне тяжело.

Голы: Беляев (42), Маркосов (90 2).

«Сибирь»: Трунин, Самсонов, Головатенко, Выходил, Запрудских, Беляев (Гладышев, 80), Кабанов, Дудолев (Базанов, 67), Рыжков (Едунов, 62), Кубицки (Скороходов, 67), Маркосов.

«Химик»: Гавиловский, Прошин, Коротков, Шустиков, Кичин, Рашевский (Квасов, 51), Мануковский, Чернов (Макеев, 74), Гелоян (Костюков, 58), Еркин, Столбовой (Иванов, 58).

Предупреждения: Головатенко (37), Выходил (86) — Кичин (38), Прошин (56), Коротков (67), Еркин (83).

Судья: Мирошниченко (Ростов