Вновь засияют купола

«Сияют, глядя в небо, купола, зовет призывно благовестом звонница. Благослови на добрые дела, спаси и сохрани нас, Богородица!» — прихожанка Надежда не в силах сдержать радости, увидев отворенные ворота, открывающие дорогу к храму. Это действительно стало для борчан важным событием. 13 июля после многих усердных и жертвенных трудов людей доброй воли храм в честь Знамения Божией Матери наконец предстал во всей своей красе.

Первый и единственный

Окропленные святой водой его стены впервые за восемь с лишним десятков лет услышали церковные песнопения и слова православных молитв. А потом вновь зазвучал голос главной борской святыни. Малиновый звон, точно кружево, плели все 10 ее колоколов: от самого маленького, девятикилограммового, до самого большого — весом в четыре тонны восемьсот килограммов.

— Слава Богу! — крестясь, прошептала куда-то в лазурную бесконечность стоящая рядом пожилая женщина.

На лицах горожан — радость. Светлая, идущая из самого сердца. Они действительно очень долго ждали этого дня. Дня, когда распахнутся ворота первого борского храма во имя иконы Знамения Божией Матери. Судя по летописям, строительство его каменного здания началось в 1778 году и продолжалось почти 16 лет. По преданиям, это был самый главный, самый большой, самый богатый и красивый храм на левом берегу Волги. А наличие девяти приделов (дополнительных алтарей с престолами, позволяющих в большие праздники совершать несколько литургий) делало его уникальным. Церквей с таким числом приделов на Нижегородчине не было и нет до сих пор. Еще одной достопримечательностью считалась колокольня с огромным колоколом, звон которого был слышен на правом берегу реки.

Но гонения на священнослужителей в тридцатые годы прошлого столетия затронули и этот храм: в его помещениях расположился производственный корпус Борского хлебозавода. Точно предвещая беду, при попытке снятия раскололся самый большой, четырехтонный колокол. Лишь в 2004 году здание передали Нижегородской епархии, а позже решили восстанавливать старейший храм.

Столетия надежности

Задавшись целью вернуть городу настоящую святыню с большим историческим прошлым, борчане достойно справились с миссией, пройдя огромный путь менее чем за три года. В 2010-м с благословения архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия начал работать попечительский совет. В предельно короткие сроки открыли счет, и начался сбор пожертвований. Храм, освобожденный от инородных конструкций советского периода, обследовали специалисты, подтвердившие основательный подход наших предков к строительству. Для укрепления фундамента в землю были забиты большие деревянные сваи, а равномерность распределения нагрузки обеспечивали стяжки, за счет которых здание становилось единой конструкцией, и это позволило ему сохраняться без трещин на фасаде два с лишним столетия. Разве после этого могли ударить лицом в грязь современники?

По словам председателя попечительского совета по восстановлению храма Анатолия Чернышова, это было дело чести всех жителей борской земли, которые причастны к возрождению первой местной святыни.

Все начинается с веры

— Я горжусь тем, что Бог сподобил меня приобщиться к этому всенародному благому деянию, — говорит один из попечителей Лев Ситников. — Благодаря этому иконостас украсила икона «Сошествие Святого Духа», написанная на наши совместные с Александром Ложкиным пожертвования.

— Возрождение храма — это не просто восстановление кирпичей, фресок и иконостасов, — со словами архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия, возглавившего освящение храма, трудно не согласиться. — Это, прежде всего, всегда возрождение душ человеческих. Как был разрушен храм, так разрушены были отсутствием веры и наши души. А вместе с обретенной святыней будут возрождаться в сердцах людских любовь, долготерпение, милосердие и радость.

— Я уверен: совместными усилиями митрополии, правительства Нижегородской области и жителей округа мы реализуем проект «Сергиевская слобода», — говорит глава администрации городского округа Бор Александр Киселев. — Город украсят Знаменский и Сергиевский храмы, будет разбит парк и открыт детский сад. И со временем этот культурно-просветительский комплекс, сыграв объединяющую духовную роль, станет местом любимого семейного отдыха жителей города.

Так и будет. Потому что все начинается с веры. И если мы верим в свою страну, в малую родину, можно говорить о великих, больших делах. Главное, чтобы в это верило и наше подрастающее поколение, дети, которым строить будущее.